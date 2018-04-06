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«Старая Сарепта» стала победителем «Премии 2ГИС 2017»
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«Старая Сарепта» стала победителем «Премии 2ГИС 2017» 

АиФ Волгоград 15 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Музей-заповедник «Старая Сарепта» занял первое место среди музеев и театров Волгограда по версии компании 2ГИС по итогам 2017 года.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», учреждение культуры выиграло премию благодаря тому, что пользователи часто искали о нем информацию, пытались построить маршрут до него, оставляли о музее отзывы и ставили ему высокие оценки. Теперь после получения первого места «Старую Сарепту» отметили в сервисе 2ГИС специальной эмблемой победителя.
«Для нас победа — это заслуженная возможность подтвердить свою популярность и высокое качество оказываемых туристических услуг», — заявили в «Старой Сарепте».
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