«Старая Сарепта» стала победителем «Премии 2ГИС 2017»

Музей-заповедник «Старая Сарепта» занял первое место среди музеев и театров Волгограда по версии компании 2ГИС по итогам 2017 года.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», учреждение культуры выиграло премию благодаря тому, что пользователи часто искали о нем информацию, пытались построить маршрут до него, оставляли о музее отзывы и ставили ему высокие оценки. Теперь после получения первого места «Старую Сарепту» отметили в сервисе 2ГИС специальной эмблемой победителя.

«Для нас победа — это заслуженная возможность подтвердить свою популярность и высокое качество оказываемых туристических услуг», — заявили в «Старой Сарепте».