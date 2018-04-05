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Более 30 видов куличей и расписные яйца страуса представят на фестивале «Пасхальный дар»
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Более 30 видов куличей и расписные яйца страуса представят на фестивале «Пасхальный дар» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва центр
«Сибирский» кулич c кедровым орехом и еловой щепой, «пасхальный хлебчик», а также расписные яйца цесарки и страуса смогут попробовать гости фестиваля «Пасхальный дар». Об этом сообщили в оргкомитете цикла мероприятий «Московские сезоны».
«На фестивале «Пасхальный дар», что стартует в столице за день до праздника, 7 апреля, только куличей представят более 30 видов  в том числе, и такие необычные, как «сибирский» кулич c кедровым орехом и еловой щепой или, к примеру, фисташковый кулич с цукатами. Также на площадках можно будет попробовать самые вкусные и необычные постные и пасхальные блюда: в списке участников гастрономической программы «Пасхального дара»  61 ресторан, и все они приготовили для гостей особенное праздничное меню», — говорится в сообщении.
Как уточняется, на ул. Кузнецкий мост можно будет найти куличи с инжиром, земляникой, кумкватом, черными трюфелями и ванильной икрой, творожную пасху трех видов — с апельсиновым мармеладом, шоколадным печеньем и засахаренной сиренью. А еще на этой площадке можно будет приобрести расписные пасхальные яйца: перепелиные, куриные, яйца цесарки и даже страуса.
На Манежной площади посетителям предложат пасхальные пироги, приготовленные по старинному рецепту, а также итальянские куличи и пасхальную шарлотку. Запить выпечку можно будет монастырским взваром или лимонной сытой (этот напиток, известный еще с допетровских времен, готовят на основе меда). В Климентовском пер. представят разнообразные шоколадные фигурки, в том числе шоколадные пасхальные яйца ручной работы.
«На площади Революции гости найдут «сибирский» кулич с кедровым орехом и еловой щепой, а также ванильную пасху с цукатами и миндалем и необычную выпечку: к примеру, «пасхальное гнездо с сыром и бурым луком» и «пасхальный хлебчик» на кислом молоке с начинкой из телятины. На этой же площадке гостям предложат фисташковые куличи с цукатами, куличи с орехами и шоколадной пастой, а также пасхальные наборы с куличами, пряниками и перепелиными яйцами», — отметили в оргкомитете.
Также на площадках фестиваля гостям предложат пшеничные лепешки с жареными овощами, морковные оладьи с курагой, голубцы с грибами и рисом, домашнюю лапшу с кабачком цуккини, утиную похлебку в каравае с драниками, а также колбаски-гриль с кленовым сиропом и борщ с копченой уткой, свекольной пампушкой и воздушной сметаной.
Фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Впервые этот фестиваль прошел в столице в 2014 г. В этом году мероприятия пройдут с 7 по 15 апреля, а площадок «Пасхального дара» будет 38: они откроются на столичных улицах и площадях, в городских парках и на территориях вблизи московских храмов.
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