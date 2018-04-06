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На одной сцене с Мацуевым выступили таланты из «Синей птицы»
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На одной сцене с Мацуевым выступили таланты из «Синей птицы» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: ProOren
И классика, и джаз, и новый рояль. На Урале прошел ежегодный Всероссийский фестиваль академического искусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева». По традиции на одной сцене с маэстро выступают и заслуженные артисты, и юные дарования — участники конкурса «Синяя птица».
И классика, и джаз, и новый рояль. На Урале прошел ежегодный Всероссийский фестиваль академического искусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева». По традиции на одной сцене с маэстро выступают и заслуженные артисты, и юные дарования — участники конкурса «Синяя птица».
После капитальной реконструкции детская школа искусств в Новотроицке распахнула свои двери. Все работы провели в рекордно короткие сроки — менее чем за год. За это время школа не просто преобразилась, как говорят здесь, она фактически получила второе рождение. Кроме того, сюда закупили новое оборудование, мебель и музыкальные инструменты. Все это стало возможным благодаря сотрудничеству компании «Металлоинвест» Алишера Усманова и администрации Оренбургской области.
На открытие музыкальной школы в Новотроицк приехал пианист с мировым именем — народный артист России Денис Мацуев. В Оренбургской области он находился два дня, побывал даже в отдаленных населенных пунктах региона. В общей сложности музыкант преодолел более 1200 километров. И его турне в регионе завершилось выступлением в новой школе искусств в городе Новотроицке.
Вместе с Денисом Мацуевым в Оренбуржье приехала и талантливая саксофонистка Софья Тюрина. Ей всего 10 лет. Софья — победительница второго сезона Всероссийского телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица». У нее уникальная техника — играет буквально на одном дыхании.
На предложение Дениса Мацуева юная саксофонистка согласилась не раздумывая.
— Мы в прошлом году ездили так же по городам, но у нас было по 2 концерта, а тут — по 5. Это очень классно!
Перед каждым выступлением именитых артистов на сцену поднимались таланты из Оренбуржья — юные скрипачи, пианисты, баянисты, певцы. Их творческий путь только начинается, и большие победы пока впереди!
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