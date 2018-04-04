Пермский край продолжает улучшать позиции в рейтинге «Петербургской политики» 

По сравнению с февралем этого года, рост составил 0,2 балла. Прикамье находится на 7-й позиции в группе регионов со средней устойчивостью.
В качестве позитивных событий эксперты «Петербургской политики» назвали: начало строительства нового производства на ПАО «Метафракс», открытие в Верещагино первого в крае межрайонного кардиологического центра, начало работы проекта «Выездная онкополиклиника» в отдаленных территориях и подписание соглашения между Пермским театром оперы и балета и Пермским хореографическим училищем.
Также среди заметных событий была отмечена смена ГФИ по Пермскому краю.
Фото: пресс-служба губернатора