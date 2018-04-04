Пермский край продолжает улучшать позиции в рейтинге «Петербургской политики»

По сравнению с февралем этого года, рост составил 0,2 балла. Прикамье находится на 7-й позиции в группе регионов со средней устойчивостью.

В качестве позитивных событий эксперты «Петербургской политики» назвали: начало строительства нового производства на ПАО «Метафракс» , открытие в Верещагино первого в крае межрайонного кардиологического центра, начало работы проекта «Выездная онкополиклиника» в отдаленных территориях и подписание соглашения между Пермским театром оперы и балета и Пермским хореографическим училищем.

Также среди заметных событий была отмечена смена ГФИ по Пермскому краю.

Фото: пресс-служба губернатора