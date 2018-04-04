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Театральное представление «Шутить изволите?» покажут в культурном центре района
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Театральное представление «Шутить изволите?» покажут в культурном центре района 

Управа района Братеево города Москвы 2 часа назад
Фото: Братеево
Театральное попурри представит труппа Народного драматического театра Московского городского Дома учителя на сцене местного культурного центра. Спектакль пройдет в воскресенье, 9 апреля.
По словам заведующей культурно-массовым сектором Светланы Галаховой, для гостей культурного центра артисты покажут спектакль, составленный из отрывков произведений и романов русских писателей. Так, в попурри войдут произведения Чехова «Свидание» и «Дипломант», рассказы Березина «На дне», Зощенко «Аристократка» и «Корни капитализма», а также Тэффи «Сила воли» и «Талант».
— Артисты Московского городского Дома учителя едут к нам не впервые — на этот раз труппа покажет комедийный спектакль, сотканный из фрагментов рассказов писателей, который будет длиться около 2 часов, — рассказала Светлана Галахова. — Такие мероприятия, как правило, интересны взрослой публике, поэтому в гости ждем желающих в возрасте 18+. В прошлый раз труппа Дома учителя получила от наших гостей только положительные отзывы, думаю, что и в этот раз спектакль пройдет с аншлагом.
Фото: МГДУ.
Источник: Районная интернет-газета «Братеево».
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