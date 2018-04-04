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Новоуренгойцев зовут в парк юрского периода, а еще на балет и рок-концерты
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Новоуренгойцев зовут в парк юрского периода, а еще на балет и рок-концерты 

Красный Север 52 минуты назад
Апрель порадует новоуренгойцев яркой и насыщенной культурно-досуговой программой.
6 апреля, в 18-00, состоится ток-шоу «Дети и взрослые: За и Против» во Дворце культуры «Октябрь».
7 апреля, 18-00, откроется городской фестиваль рок-музыки в Центре национальных культур. 10, в 19-00, апреля детский хор «Сияние», чьи участники не раз побеждали в международных конкурсах, дадут большой концерт в ГДК «Октябрь». 12 апреля театралов порадует спектакль «Почти придуманная сказка» студии «Действие». Зрителей ждут в ЦНК к 11-30.
Афиша культурно-спортивного комплекса «Газодобытчика» также изобилует развлечениями. 5 апреля, в полдень, дети смогут отправиться на 230 миллионов лет назад и спасти динозавров от исчезновения. По словам постановщиков, в мультимедийном шоу «МультиЗавры» много необычных локаций и оживших инсталляций юрского периода.
8 апреля, в 12-00, приверженцы здорового образа жизни соберутся на фестиваль детского спорта «Снежная радуга» в спортивном зале КСК. Также приедут гости из Надыма и Губкинского.
12 апреля, в 19-00, балет «TODES» Аллы Духовой покажет нежно-ироничный спектакль «И приснится же такое».
14 апреля, в 19-00, выступит знаменитая шотландская рок-группа «NAZARETH». Первый концерт в России, в Москве, музыканты дали почти 30 лет назад и были удивлены, насколько хорошо их приняли. На выступление в Новом Уренгое билеты уже распроданы.
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