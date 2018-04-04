Как Горький может изменить будущее современных подростков

А вы бы хотели увидеть своего прадедушку? Юного, деятельного, готового перевернуть мир ради мечты? Такую встречу подарил правнукам Горького нижегородский ТЮЗ. Спектакль «Странный парень», поставленный Владимиром Червяковым по пьесе Нины Прибутковской , они увидели в день 150-летия писателя.

Впрочем, для обычных зрителей эта встреча оказалась не менее ценной…

Гости из будущего

Начало истории — узнаваемые реалии наших дней. Представитель золотой молодёжи Илья ( Артур Зимин ) с другом и девушками устраивают вечеринку в старом доме, купленном его отцом. Трухлявый нижегородский особнячок принадлежал когда-то друзьям Горького. Самовар, скатерть и найденная в забытом сундуке старинная одежда преображают обычную тусовку в костюмную вечеринку. Будущее старого дома незавидно — Илья мечтает снести его и построить здесь гостиницу или ресторан. «ПешкоFF» — чем не название? И Саша ( Фёдор Боровков ), умный, но бедный юноша, не может его удержать от поджога старого дома. Вспыхивает пламя, и молодой хозяин дома уже буквально в нескольких шагах от заветной цели. Однако в дыму друзья попадают… в прошлое. В то время, когда дом жил настоящей жизнью, когда в нём влюблялись и ругались, кипели споры о марксизме и будущем человечества, и одним из спорщиков был… Да! Алёша Пешков.

Пока молодой

Так что Горький в спектакле не умудрённый и покрытый сединами классик, а пылкий юноша, готовый на спор переплыть Волгу, ввязаться в драку, чтобы защитить обиженных, отдать последние деньги на покупку сапог полузнакомому парню. Сергей Усов показал своего героя обычным парнем: мечтателем, искателем правды, настоящим другом, влюблённым и кристально честным с собой и другими. Здесь нет набившего оскомину оканья, столь часто становящегося речевым атрибутом писателя, зато есть множество моментов, исподволь заставляющих зрителей думать и размышлять. И размышлять, как Горький. И именно такого Горького увидели друзья, непонятным образом оказавшиеся в прошлом.

Испуг, удивление, осознание необычности происходящего молодые актёры играют легко и с изрядной долей юмора. И веришь, что попади сегодняшние молодые люди, испорченные лёгкими деньгами и благами цивилизации, в прошлое, они бы смогли быть там куда более правдивыми, сострадательными и честными с собой и другими. Юные зрители вместе с ними открывают для себя понятия преданности, готовности идти на жертвы ради друзей и высоких целей.

Обаяние старины

Художник Андрей Михайлов показал мир прошлого очень уютным, манящим и красивым. Вы увидите и чаепитие с пирогом, и скромные, но изящные платья дам, знаменитые косоворотки и сапоги, без которых не обходится ни одно изображение Горького. И вот уже перед нами повзрослевший и посуровевший Горький в более привычном образе: с усами, в шляпе, с котомкой и жестяной кружкой пускающийся в путь — навстречу миру и знаниям.

Меняются и наши герои. Для одного жизнь в прошлом лишь урок, сделавший его более человечным, и неизвестно, останется ли с ним это понимание жизни при возвращении. А для другого предреволюционный мир настолько близок, что он остаётся там навсегда. И не только из-за любви к девушке. Смешно слышать диалоги, в которых нет-нет да и проскакивают реалии современности. Мобильник, Интернет, компьютер… Как девушке прошлого века узнать, какой самый модный фасон шляпки? Но это лишь внешнее. За смешным стоит серьёзное. Вот вы смогли бы отказаться от благ цивилизации и жить в мире юного Горького? В мире, в котором можно было достичь невиданных высот благодаря труду, чистоте души и желанию помочь людям? Зрители смеются, а где-то в глубине души думают, как бы они поступили на месте героев. И вместе с ними отвечают на вопросы: зачем я живу, что оставлю на этой земле, как могу сделать мир лучше и чище?

Спектакль вобрал в себя реальность и мистику, юмор и философию, историю и современность, но главное — что после него зрители не просто уходят из театра, но рассуждают о поступках героев, ставят себя на их место, а значит, пьеса Нины Прибутковской достигла своей цели, в год юбилея Горького дав молодёжи повод серьёзно задуматься над личностью человека, ставшего символом эпохи.

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