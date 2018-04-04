Всероссийский фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» пройдет в Подмосковье

С 22 по 31 мая в Москве и Московской области пройдет I Всероссийский фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского»‐2018. В рамках мероприятия на сцене Московского Губернского театра и сценических площадках подмосковного Орехово‐Зуево в течение недели будут показаны спектакли из Москвы, Санкт‐Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода Кроме того пройдут практические занятия для студентов театральных вузов и лекции по истории русского театра.

Личность Станиславского оказала огромное влияние на развитие мирового театра. Он был великим новатором своего времени, создал систему воспитания актера, он был одним из создателей режиссерского театра. В этом году исполнится 80 лет, как его не стало. И мне кажется, пришло время, когда важно уделить внимание русскому психологическому театру, который проповедовал Станиславский. Потому для участия в фестивале мы отбирали спектакли, близкие к основам русского психологического театра, для которого самое главное — это актер

— Сергей Безруков.

Народный артист отметил, что в отличие от многих фестивалей, где традиционно вручается премия за лучшую режиссуру или спектакль, по итогам «Фабрики Станиславского» будут вручены призы только актерам. Это подчеркнет его роль в системе театра, созданной Станиславским.

К нам на фестиваль приедут гости из других городов России — это и театры, и студенты творческих вузов, многие из них впервые побывают в Подмосковье. Уверена, что они увезут отсюда и новые профессиональные навыки, и яркие впечатления

— Нармин Ширалиева, советник губернатора Московской области по культуре.

Итоги фестиваля подведут 31 мая. Победители получат памятные статуэтки «Верю». Уникальную миниатюрную скульптуру Станиславского специально для этих целей создал один из мастер фарфорового завода в Ликино-Дулеве, партнера фестиваля.