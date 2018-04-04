Спектакль «История о том, как Финдус потерялся»

«Петсон и Финдус» — серия сказок шведского писателя и художника Свена Нурдквиста о незадачливом фермере Петсоне и его друге — озорном коте в полосатых штанах — Финдусе. Это сказки, в которых говорится о дружбе, помощи в трудную минуту, любви и понимании.

Финдус обожает попадать в неприятности, но смекалка и хитроумные изобретения Петсона всегда выручают друзей из любой ситуации. В «Истории о том, как Финдус потерялся, когда был маленький» мы узнаем, как в доме одинокого фермера появился котенок Финдус, откуда взялось его имя и что с ним случилось потом. А еще в этой сказке найдется место десяти курам, которые живут в курятнике Петсона, двум мюклам и одному барсуку.

После спектакля будет мастер-класс, на котором дети сделают себе на память одного из героев сказки.

Продолжительность спектакля — 40 мин., мастер-класса — 30 мин.