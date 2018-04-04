Комедийный спектакль «Вдовы» дали в библиотеке на Башиловской

Премьера спектакля «Вдовы» состоялась в библиотеке № 34 на Башиловской улице. Перед зрителями выступили актеры театра-студии «Фрегат». Об этом рассказала заведующая библиотекой Ольга Измайлова.

— Наши гости первыми увидели очередную творческую работу театра-студии «Фрегат» по произведению «Вдовы» польского драматурга Славомира Мрожека. Это работа команды абсолютно разных, чрезвычайно интересных, отважных и любознательных людей, которые очень любят театр и актерское мастерство, — поделилась Измайлова.

Адрес библиотеки: ул. Башиловская, д. 3. (мю)