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Комедийный спектакль «Вдовы» дали в библиотеке на Башиловской
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Комедийный спектакль «Вдовы» дали в библиотеке на Башиловской 

Управа района Савеловский города Москвы 2 часа назад
Премьера спектакля «Вдовы» состоялась в библиотеке № 34 на Башиловской улице. Перед зрителями выступили актеры театра-студии «Фрегат». Об этом рассказала заведующая библиотекой Ольга Измайлова.
— Наши гости первыми увидели очередную творческую работу театра-студии «Фрегат» по произведению «Вдовы» польского драматурга Славомира Мрожека. Это работа команды абсолютно разных, чрезвычайно интересных, отважных и любознательных людей, которые очень любят театр и актерское мастерство, — поделилась Измайлова.
Адрес библиотеки: ул. Башиловская, д. 3. (мю)
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