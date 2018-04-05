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Гостям пасхального фестиваля в Москве предложат десятки видов куличей
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Гостям пасхального фестиваля в Москве предложат десятки видов куличей 

Мир24 2 часа назад
Гости фестиваля «Пасхальный дар» в Москве предложат более 30 видов куличей и кексов, сообщает официальный портал правительства столицы.
Посетители смогут попробовать пасхальный кулич с кедровым орехом и еловой щепой, куличи с сухофруктами и грецким орехом, кексы с инжиром или цитрусовые. Кроме того, гостям предложат ягодные морсы, монастырский безалкогольный сбитень и квас.
Сладость в радость
Рецепты изысканных десертов
Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет с 7 по 15 апреля на 38 площадках. Помимо куличей и кексов гости смогут попробовать другие угощения. Например, им предложат пирожки, яйца из шоколада ручной работы, а также они могут попробовать украшенные пасхальной росписью куриные, перепелиные, цесариные и страусиные.
Главной темой фестиваля станет благотворительность. Поэтому 5% от стоимости каждой покупки будет перечислено в разные благотворительные фонды.
Ранее сообщалось, что в ночь на Пасху с 7 по 8 апреля наземный городской транспорт в Москве будет курсировать до 3:30 ночи. В пасхальные праздники в столице на маршрутах запустят более тысячи бесплатных автобусов.
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