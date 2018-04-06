Порядка миллиона москвичей примут участие в пасхальных богослужениях

Праздничные службы завершатся в воскресенье, 8 апреля.

Около одного миллиона человек будут участвовать в пасхальных богослужениях в московских храмах.

— Ожидается, что около миллиона человек примут участие в традиционном освящении куличей и пасхальных богослужениях 7 и 8 апреля, — сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы

Отмечается, что пасхальные богослужения пройдут в 496 храмах и 15 монастырях Русской православной церкви , девяти старообрядческих храмах и двух храмах других православных деноминаций. Освятить куличи горожане смогут 7 апреля с 11:30 до 20:00. В ночь с 7 на 8 апреля состоятся пасхальные богослужения, при этом в полночь пройдут крестные ходы. Праздничные службы закончатся в воскресенье, 8 апреля.

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