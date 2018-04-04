Школьники из Некрасовки побывали в музее-заповеднике «Царицыно»

В эти выходные ученики 1 «К» и 1 «И» класса школы № 2048 района Некрасовка посетили музей-заповедник «Царицыно» и поучаствовали в интерактивной программе «Сказка императрицы».

В ходе экскурсии ребята познакомились с историей создания императорской резиденции «Царицыно», погрузились в атмосферу XVIII века, перевоплотились в героев пьесы «Сказка о царевиче Хлоре», которую много лет назад написала сама Екатерина Великая для своего внука.

Приятным бонусом для детворы стала фотосессия в костюмах героев пьесы. (вт)