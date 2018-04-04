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Школьники из Некрасовки побывали в музее-заповеднике «Царицыно»
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Школьники из Некрасовки побывали в музее-заповеднике «Царицыно» 

Управа района Некрасовка 2 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
В эти выходные ученики 1 «К» и 1 «И» класса школы № 2048 района Некрасовка посетили музей-заповедник «Царицыно» и поучаствовали в интерактивной программе «Сказка императрицы».
В ходе экскурсии ребята познакомились с историей создания императорской резиденции «Царицыно», погрузились в атмосферу XVIII века, перевоплотились в героев пьесы «Сказка о царевиче Хлоре», которую много лет назад написала сама Екатерина Великая для своего внука.
Приятным бонусом для детворы стала фотосессия в костюмах героев пьесы. (вт)
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