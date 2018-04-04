Леонидов Максим Леонидович 

Дата рождения: 13 февраля 1962 года
Место рождения: Ленинград
Знак зодиака: Водолей
Максим Леонидов родился в артистической ленинградской семье. Его отец Леонид Леонидов (при рождении Шапиро) и мама Людмила Люлько являлись Заслуженными артистами и служили в театре Комедии, причем Леонид имел непосредственное отношение к появлению такого театрального жанра как капустник. Когда Максим появился на свет, его родителям было уже по 40. Они стремились вложить в него всю свою любовь и привить чувство прекрасного. К сожалению, Людмила умерла, когда сыну было всего пять лет. Отец не вынес одиночества и вскоре женился вновь. Мачеха не любила Максима, и он рано ушел из семьи, жил в интернате при училище имени Глинки, которое окончил в 1979 году. В том же году юноша поступил в ЛГИТМиК на курс легендарного Аркадия Иосифовича Кацмана. Во время учебы Леня проявил себя разносторонним и трудолюбивым артистом. Однажды ради спектакля ему удалось собрать группу, после чего он стал всерьез задумываться о музыкальной карьере. Следует отметить, что «Ах, эти звезды!» — дипломный спектакль курса, на котором учился Леонидов, с большим успехом шел несколько лет после выпуска и неизменно собирал аншлаги. Максим исполнял в нем номер-пародию на Элвиса Пресли. Благодаря своему профильному образованию, службу в армии он нес в Ансамбле песни и пляски, где и встретил своего будущего коллегу Николая Фоменко. В 1983 они совместно с Андреем Заблудовским и Алексеем Мурашовым основали бит-квартет «Секрет». Группа быстро набрала популярность и с большим успехом выступала до 1989 года, после чего Леонидов вместе со своей женой Ириной Селезневой эмигрировал в Израиль. Впоследствии он сотрудничал с группой и продолжает делать это по сей день, главным образом на юбилейные даты. Также после возвращения в Россию музыкант собрал новую группу, которая получила название Hippoband.
Добившись успеха в музыкальной сфере, Леонидов не бросил и актерскую профессию, сыграв ряд ролей и театре и кино. С 2013 года музыкант занялся жанром мюзикла, написав в соавторстве с Александром Шавриным музыку для трех детских спектаклей: «Мама-кот», «Странствия Нильса» и «Крем, джем & Буги-Вуги».
Личная жизнь Максима Леонидова
Артист женился трижды. Со своей первой женой, актрисой Ириной Селезневой, он познакомился, учась в ЛГИТМиКе. Пара прожила вместе семнадцать лет, успев в 1990 году репатриироваться в Израиль, где Ирина добилась больших успехов на местной сцене. Леонидову не удалось найти себя в израильском шоу-бизнесе и он вернулся на родину. Второй женщиной, с которой Максим сочетался браком, стала актриса Анна Банщикова. Они поженились в 1999 году и расстались в 2003, из-за измены Анны. Сама девушка говорила, что настоящей причиной стала разница в возрасте. «Макс старше на 13 лет. Если бы у него хватило терпения подождать моего взросления, которое, видимо, затянулось, то все было бы нормально», — считала Анна. Сейчас Леонидов проживает со своей третьей женой Александрой Камчатовой, которая родила ему дочь Марию и сына Леонида.
Дискография
В составе бит-квартета «Секрет»:
1984 — Ты и я 1987 — Секрет
1988 — Сердце северных гор 1989 — Ленинградское время
2014 — Все это и есть любовь
В составе «Hippoband»
1996 — Командир
1997 — Проплывая над городом
1999 — Не дай ему уйти
2000 — Лучшие песни 1985—2000
2001 — Давай закурим! (альбом военных песен)
2001 — Четверг
2003 — Hippopotazm
2004 — 146 минут в России (концертный альбом)
2006 — Основы фэн-шуя 2008 — Мир для Марии
2009 — Дикая штучка
2009 — Дом на горе (концертный альбом)
2011 — Папины песни
2017 — Над Сольно
1987 — Признание
1992 — מקסים (Maxim)
1994 — Шоссе воспоминаний
2009 — Дикая Штучка
2016 — The Best
Фильмография
1985 — Грустить не надо
1986 — Как стать звездой
1986 — Джек Восьмеркин
1989 — Биндюжник и Король
1997 — Старые песни о главном 3 1998 — Дух 2003 — Убойная сила 5 2003 — Демон полдня
2004 — Али-Баба и сорок разбойников
2004 — Одна тень на двоих
2008 — Не пытайтесь понять женщину
2011 — Высоцкий. Спасибо, что живой
2012 — Белая гвардия
2015 — Озабоченные, или Любовь зла