Леонидов Максим Леонидович

Дата рождения: 13 февраля 1962 года

Место рождения: Ленинград

Знак зодиака: Водолей

Добившись успеха в музыкальной сфере, Леонидов не бросил и актерскую профессию, сыграв ряд ролей и театре и кино. С 2013 года музыкант занялся жанром мюзикла, написав в соавторстве с Александром Шавриным музыку для трех детских спектаклей: «Мама-кот», «Странствия Нильса» и «Крем, джем & Буги-Вуги».

Личная жизнь Максима Леонидова

Артист женился трижды. Со своей первой женой, актрисой Ириной Селезневой, он познакомился, учась в ЛГИТМиКе. Пара прожила вместе семнадцать лет, успев в 1990 году репатриироваться в Израиль, где Ирина добилась больших успехов на местной сцене. Леонидову не удалось найти себя в израильском шоу-бизнесе и он вернулся на родину. Второй женщиной, с которой Максим сочетался браком, стала актриса Анна Банщикова . Они поженились в 1999 году и расстались в 2003, из-за измены Анны. Сама девушка говорила, что настоящей причиной стала разница в возрасте. «Макс старше на 13 лет. Если бы у него хватило терпения подождать моего взросления, которое, видимо, затянулось, то все было бы нормально», — считала Анна. Сейчас Леонидов проживает со своей третьей женой Александрой Камчатовой , которая родила ему дочь Марию и сына Леонида.

Дискография

В составе бит-квартета «Секрет»:

1984 — Ты и я 1987 — Секрет

1988 — Сердце северных гор 1989 — Ленинградское время

2014 — Все это и есть любовь

В составе «Hippoband»

1996 — Командир

1997 — Проплывая над городом

1999 — Не дай ему уйти

2000 — Лучшие песни 1985—2000

2001 — Давай закурим! (альбом военных песен)

2001 — Четверг

2003 — Hippopotazm

2004 — 146 минут в России (концертный альбом)

2006 — Основы фэн-шуя 2008 — Мир для Марии

2009 — Дикая штучка

2009 — Дом на горе (концертный альбом)

2011 — Папины песни

2017 — Над Сольно

1987 — Признание

1992 — מקסים (Maxim)

1994 — Шоссе воспоминаний

2009 — Дикая Штучка

2016 — The Best

Фильмография

1985 — Грустить не надо

1986 — Как стать звездой

1986 — Джек Восьмеркин

1989 — Биндюжник и Король

1997 — Старые песни о главном 3 1998 — Дух 2003 — Убойная сила 5 2003 — Демон полдня

2004 — Али-Баба и сорок разбойников

2004 — Одна тень на двоих

2008 — Не пытайтесь понять женщину

2011 — Высоцкий. Спасибо, что живой

2012 — Белая гвардия

2015 — Озабоченные, или Любовь зла