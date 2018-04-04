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В театре «Ромэн» на Ленинградском проспекте покажут спектакль «Здравствуй, Пушкин!»
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В театре «Ромэн» на Ленинградском проспекте покажут спектакль «Здравствуй, Пушкин!» 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Постановка создана по мотивам произведений классика. Об этом говорится на официальном сайте театра.
«Это спектакль о свободе — свободе любви, творчества, самовыражения, совести. О свободе, которая в крови, — совсем как у цыган, которых не удержит даже указ царя. Цыганские же песни и танцы, являющиеся неотъемлемой частью спектакля, погружают зрителя в ту атмосферу, которой, возможно, проникся Пушкин, впоследствии написав свои знаменитые произведения», — отмечается на сайте.
Начало в 19.00. Напомним, театр «Ромэн» находится по адресу Ленинградский проспект, дом 32/2. (мю)
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