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Фестиваль увлекательной науки — 2018
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Фестиваль увлекательной науки — 2018 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
В программе — несколько десятков мастерских, лабораторные занятия, лекции, игротека и много другое.
В этом году тема Фестиваля — видение Будущего. Заглянуть в будущее помогут эксперименты в Физической гостиной и научные бои в Лабораторном дворике, испытания роботов в Фаблабе и проектные мастерские. Для тех, кому ближе художественный тип познания, вообразить будущее помогут занятия в фото— и театральной студиях, мастерских на Арт-Поляне, съёмки собственного мультфильма
В пятницу 20 апреля Фестиваль приглашает школьные группы. В субботу 21 апреля двери Фестиваля открыты для всех желающих без ограничения по возрасту и интересам — здесь каждый найдёт для себя что-то по-настоящему занимательное.
От метро «Октябрьское Поле» будут ходить специальные автобусы.
Нужна регистрация. Дополнительная информация по телефону +79104550364
Программа фестиваля на сайте www.uvlekfest.ru
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