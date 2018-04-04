Фестиваль увлекательной науки — 2018

В программе — несколько десятков мастерских, лабораторные занятия, лекции, игротека и много другое.

В этом году тема Фестиваля — видение Будущего. Заглянуть в будущее помогут эксперименты в Физической гостиной и научные бои в Лабораторном дворике, испытания роботов в Фаблабе и проектные мастерские. Для тех, кому ближе художественный тип познания, вообразить будущее помогут занятия в фото— и театральной студиях, мастерских на Арт-Поляне, съёмки собственного мультфильма

В пятницу 20 апреля Фестиваль приглашает школьные группы. В субботу 21 апреля двери Фестиваля открыты для всех желающих без ограничения по возрасту и интересам — здесь каждый найдёт для себя что-то по-настоящему занимательное.

От метро «Октябрьское Поле» будут ходить специальные автобусы.

Нужна регистрация. Дополнительная информация по телефону +79104550364

Программа фестиваля на сайте www.uvlekfest.ru