Ещё
Молодежный театр покажет спектакль «Свидригайлов»?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Молодежный театр покажет спектакль «Свидригайлов»? 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
12 апреля на сцене театра впервые покажут спектакль по роману Достоевского «Преступление и наказание».
12 апреля на сцене Волгоградского молодёжного театра впервые будет показан спектакль «Свидригайлов» по роману «Преступление и наказание».
В театре отметили, что это будет новый взгляд на самого загадочного героя Достоевского.
Для постановки, как сообщили в областном комитете культуры, приглашены известные режиссёр заслуженный артист России Адгур Кове и художник Кирилл Мартынов, знакомые волгоградским театралам по одному из лучших спектаклей Волгоградского молодёжного театра — «Пиковой даме», билеты на которую раскупаются заранее уже несколько сезонов. Главную роль в спектакле исполнит худрук театра Владимир Бондаренко.
Адгур Кове признался, что ему лично чрезвычайно интересно работать с волгоградским коллективами, в особенности с Владимиром Бондаренко. Его творческий потенциал он оценивает весьма высоко.
Кстати, премьера «Свидригайлова» состоится в День космонавтики 12 апреля, ведь именно Достоевский в романе «Братья Карамазовы» первым употребил слово «спутник» в значении «космический объект».
Возрастные ограничения 12+.
АиФ Волгоград: последние новости
Следователи полагают, что 9-летний мальчик, пропавший в Суровикино, утонул Волгоградские юнармейцы взяли шефство над воспитанниками детских домов В Волгограде впервые пройдет городской открытый фестиваль саксофонистов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием49
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Как выглядели супермодели в 1950-е годы
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?3
Видео
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение