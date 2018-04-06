Молодежный театр покажет спектакль «Свидригайлов»?

12 апреля на сцене театра впервые покажут спектакль по роману Достоевского «Преступление и наказание».

12 апреля на сцене Волгоградского молодёжного театра впервые будет показан спектакль «Свидригайлов» по роману «Преступление и наказание».

В театре отметили, что это будет новый взгляд на самого загадочного героя Достоевского.

Для постановки, как сообщили в областном комитете культуры, приглашены известные режиссёр заслуженный артист России Адгур Кове и художник Кирилл Мартынов , знакомые волгоградским театралам по одному из лучших спектаклей Волгоградского молодёжного театра — «Пиковой даме», билеты на которую раскупаются заранее уже несколько сезонов. Главную роль в спектакле исполнит худрук театра Владимир Бондаренко

Адгур Кове признался, что ему лично чрезвычайно интересно работать с волгоградским коллективами, в особенности с Владимиром Бондаренко. Его творческий потенциал он оценивает весьма высоко.

Кстати, премьера «Свидригайлова» состоится в День космонавтики 12 апреля, ведь именно Достоевский в романе «Братья Карамазовы» первым употребил слово «спутник» в значении «космический объект».

Возрастные ограничения 12+.