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«Балтийский дом» выпустил плакаты к ЧМ-2018 с писателями-футболистами
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«Балтийский дом» выпустил плакаты к ЧМ-2018 с писателями-футболистами 

Собака 21 минуту назад
Фото: Собака
В преддверии ЧМ-2018 в театре «Балтийский дом» решили представить, как бы выглядели великие русские писатели, если бы играли в футбол. В фойе театр развесили плакаты с изображением Гоголя, Лермонтова и Достоевского в спортивной форме. Изображение писателя сопровождает цитата: Гоголь мотивирует своим вечным вопросом, Лермонтов взывает к патриотизму, а Достоевский напоминает о вечном.
5 апреля в «Балтийском доме» откроется ХХ Международный театральный фестиваль «Встречи в России». Ранее стало известно, что для музея Достоевского в Кузнечном переулке построят пятиэтажное здание с библиотекой, зимним садом и театральным залом.
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