Театральную постановку о Золушке покажут в одной из библиотек Текстильщиков 

В центральной детской библиотеке №128, которая расположена в районе Текстильщики, в субботу, 7 апреля, состоится спектакль «Золушка» по мотивам сказки французского писателя Шарля Перро. Как рассказала заведующая библиотекой Галина Мещерякова, к просмотру приглашаются все желающие юные зрители, вход свободный.
— Театральную постановку представят участники студии «Библиосцена». Это проект нашей библиотеки, — добавила Галина Мещерякова.
Начало спектакля в 16.00. Адрес библиотеки: улица 8-я Текстильщиков, дом 14. (мю)