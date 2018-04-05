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Театральную постановку о Золушке покажут в одной из библиотек Текстильщиков
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Театральную постановку о Золушке покажут в одной из библиотек Текстильщиков 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: Управа района Текстильщики
В центральной детской библиотеке №128, которая расположена в районе Текстильщики, в субботу, 7 апреля, состоится спектакль «Золушка» по мотивам сказки французского писателя Шарля Перро. Как рассказала заведующая библиотекой Галина Мещерякова, к просмотру приглашаются все желающие юные зрители, вход свободный.
— Театральную постановку представят участники студии «Библиосцена». Это проект нашей библиотеки, — добавила Галина Мещерякова.
Начало спектакля в 16.00. Адрес библиотеки: улица 8-я Текстильщиков, дом 14. (мю)
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