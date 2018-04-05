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Народные сказания под живой вокал: в «Москвариуме» бесплатно покажут спектакль для детей
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Народные сказания под живой вокал: в «Москвариуме» бесплатно покажут спектакль для детей 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Музыкальный спектакль для детей «Птицы» покажут бесплатно 8 апреля в «Москвариуме» на ВДНХ. В основу спектакля легли русские народные сказки с пернатыми героями: «Белая лебёдушка», «Гуси-лебеди», «Белая уточка» и другие.
— Зрителей ждут лиричные, глубокие и в то же время озорные сказания в сопровождении живого ансамблевого пения, — сообщили в администрации «Москвариума». — Спектакль представят артисты театра имени Ленсовета из Санкт-Петербурга.
Начало показа в 14.00, сцена расположится на втором этаже «Москвариума» возле ресторана. (иб)
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