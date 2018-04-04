Концерт ко дню здоровья устроят в Хорошево-Мневниках 

В четверг, 5 апреля, во Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево» состоится концерт «Хорошево-Мневники выбирает здоровье», приуроченный к Всемирному дню здоровья.
— В программе — выступления эстрадно-хореографического коллектива «Танцевальный экспресс», творческой лаборатории «Балаган», фольклорного ансамбля «Маков цвет», студии «Слово», вокального ансамбля «Камертон», ансамбля народного танца «Фантазия», ансамбля сценического бального танца «Серпантин», театра танца «Интрига», секции фитнес-аэробики «Энергия», — сообщили в пресс-службе Дворца творчества.
Начало в 17.00, вход свободный. ДТДиМ «Хорошево» располагается по адресу: улица Маршала Тухачевского, дом 20, корпус 1.