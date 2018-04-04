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Концерт ко дню здоровья устроят в Хорошево-Мневниках
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Концерт ко дню здоровья устроят в Хорошево-Мневниках 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В четверг, 5 апреля, во Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево» состоится концерт «Хорошево-Мневники выбирает здоровье», приуроченный к Всемирному дню здоровья.
— В программе — выступления эстрадно-хореографического коллектива «Танцевальный экспресс», творческой лаборатории «Балаган», фольклорного ансамбля «Маков цвет», студии «Слово», вокального ансамбля «Камертон», ансамбля народного танца «Фантазия», ансамбля сценического бального танца «Серпантин», театра танца «Интрига», секции фитнес-аэробики «Энергия», — сообщили в пресс-службе Дворца творчества.
Начало в 17.00, вход свободный. ДТДиМ «Хорошево» располагается по адресу: улица Маршала Тухачевского, дом 20, корпус 1.
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