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Зеленоградки получили награды Международного конкурса классического танца
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Зеленоградки получили награды Международного конкурса классического танца 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Участницы балетной студии «Грация» Культурного центра «Зеленоград» стали лауреатами престижного конкурса «Щелкунчик приглашает». IV международный конкурс классического танца прошел в конце марта в городе Екатеринбурге и собрал 360 воспитанников балетных школ из разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Участники, разделенные на три возрастные категории, состязались в трех номинациях. Выступления юных талантов оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли артисты Большого театра. Зеленоградские балерины получили четыре награды. В номинации «Малые формы» воспитанницы средней возрастной группы студии «Грация» Ольга Ястребкова и Юлия Перова стали лауреатами 2-й степени. Еще троим танцовщицам: Надежде Моисеевой, Веронике Сушкиной и Варваре Нестеровой в этой же номинации присвоили звание лауреатов 3-й степени.
В номинации «Соло» лауреатом 3-й степени в средней возрастной группе стала Варвара Нестерова, а более старшие воспитанницы студии получили дипломы лауреатов 3-й степени в номинации «Ансамбли». Награды девушкам вручили художественный руководитель Большого театра Сергей Филин и прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова.
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