Зеленоградки получили награды Международного конкурса классического танца

Участницы балетной студии «Грация» Культурного центра «Зеленоград» стали лауреатами престижного конкурса «Щелкунчик приглашает». IV международный конкурс классического танца прошел в конце марта в городе Екатеринбурге и собрал 360 воспитанников балетных школ из разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Участники, разделенные на три возрастные категории, состязались в трех номинациях. Выступления юных талантов оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли артисты Большого театра. Зеленоградские балерины получили четыре награды. В номинации «Малые формы» воспитанницы средней возрастной группы студии «Грация» Ольга Ястребкова и Юлия Перова стали лауреатами 2-й степени. Еще троим танцовщицам: Надежде Моисеевой, Веронике Сушкиной и Варваре Нестеровой в этой же номинации присвоили звание лауреатов 3-й степени.