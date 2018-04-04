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«Пиаф. Синатра»: Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию
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«Пиаф. Синатра»: Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В субботу, 21 апреля, в Московском театре мюзикла состоится вечер, посвященный легендам музыкальной культуры XX века — Эдит Пиаф и Фрэнку Синатре. Это будет эксклюзивный концерт-биография, на котором прозвучат лучшие хиты звезд.
Эдит Пиаф и Фрэнка Синатру объединяет не только всемирная слава, не только величайший талант, не только безмерная любовь публики, но и даты рождения. И Пиаф, и Синатра родились в декабре 1915 года.
Королева французского шансона, «парижский воробyшек» стала всемирно известна благодаря своим песням Non, je ne regrette rien, La Vie en rose, Hymne à l’amour, Mon légionnaire, La Foule, Milord, Tu es partout, Mon Dieu и L’Accordéoniste, которые исполнялись страстно и с огромной любовью. Искренность и подлинность чувств подкупали в ее песнях миллионы людей. Ее удивительная судьба потрясла мир не менее чем ее талант. В этой хрупкой женщине — сильной, отважной и талантливой — жила неутомимая потребность в любви.
Фрэнк Синатра стал легендой не только музыкального мира, но и каждого аспекта американской культуры. Когда его не стало, журналисты писали: «К черту календарь. День смерти Фрэнка Синатры — конец XX века». Песни в его исполнении вошли в классику эстрады, Синатра славился романтическим стилем исполнения и «бархатным» тембром голоса. За 50 лет активной творческой деятельности он записал около 100 неизменно популярных дисков-синглов, исполнил все самые известные песни крупнейших композиторов США — Джорджа Гершвина, Коула Портера и Ирвинга Берлина. Помимо музыкального триумфа, Синатра был и успешным киноактером, высшей точкой карьерной лестницы которого стал «Оскар», врученный ему в 1954 году. Девять раз Синатра становился лауреатом премии «Грэмми».
В память об этих великих певцах в концерте-биографии «Пиаф. Синатра» в Театре мюзикла прозвучат песни, ставшие легендами. Их исполнят популярные актеры Театра мюзикла Алексей Колган, Валерия Ланская, Иван Викулов, Марат Абдрахимов, Оксана Костецкая и другие.
Начало концерта — в 19:00, Московский театр мюзикла (Пушкинская площадь, 2).
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