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Экс-глава пакистанской разведки заявил о тщательной срежиссированности «дела Сркипаля»
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Экс-глава пакистанской разведки заявил о тщательной срежиссированности «дела Сркипаля» 

Rambler News Service 4 апреля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Бывший глава межведомственной разведки Пакистана Мухаммад Асад Дуррани заявил телеканалу «Звезда», что, по его мнению, дело об отравлении в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии тщательно срежиссировано.
«В этом конкретном случае удивительно не только то, что жертвы выжили. В «нормальных» обстоятельствах они должны были бы погибнуть. Удивительно то, что за этим последовало. И это приводит меня к выводу о том, что эта история, должно быть, срежиссирована», — сказал Дуррани.
Он отметил, что еще до появления каких-либо доказательств вину возложили на Россию, и обратил внимание на характер той реакции и поддержки, которую Великобритании оказали ее союзники.
«Германия, Франция, очень многие страны тоже присоединились. В общем, все это выглядит как срежиссированное дело, причем на государственном уровне. Партия закончена», — сказал Дуррани.
По его словам, несмотря на то, что даже на Западе далеко не все уверены в правдивости «дела Скрипаля», урон России уже нанесен. «Эти люди добились того, чего хотели», — подчеркнул он. Дуррани также не исключил, что в будущем подобные эпизоды будут повторяться, они будут «организовываться раз за разом», чтобы усилить напряженность в отношениях между Москвой и странами Запада.
«При этих обстоятельствах, когда напряженность настолько высока по ряду причин, я рискну предположить, что подобные эпизоды будут организовываться раз за разом», — подытожил эксперт.
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