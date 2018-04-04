Экс-глава пакистанской разведки заявил о тщательной срежиссированности «дела Сркипаля»

«В этом конкретном случае удивительно не только то, что жертвы выжили. В «нормальных» обстоятельствах они должны были бы погибнуть. Удивительно то, что за этим последовало. И это приводит меня к выводу о том, что эта история, должно быть, срежиссирована», — сказал Дуррани.

Он отметил, что еще до появления каких-либо доказательств вину возложили на Россию, и обратил внимание на характер той реакции и поддержки, которую Великобритании оказали ее союзники.

«Германия, Франция, очень многие страны тоже присоединились. В общем, все это выглядит как срежиссированное дело, причем на государственном уровне. Партия закончена», — сказал Дуррани.

По его словам, несмотря на то, что даже на Западе далеко не все уверены в правдивости «дела Скрипаля», урон России уже нанесен. «Эти люди добились того, чего хотели», — подчеркнул он. Дуррани также не исключил, что в будущем подобные эпизоды будут повторяться, они будут «организовываться раз за разом», чтобы усилить напряженность в отношениях между Москвой и странами Запада.

«При этих обстоятельствах, когда напряженность настолько высока по ряду причин, я рискну предположить, что подобные эпизоды будут организовываться раз за разом», — подытожил эксперт.