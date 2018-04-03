Эксперт указал на признаки «срежиссированного спектакля» в «деле Скрипаля» 

Власти Великобритании слишком быстро обвинили Россию в причастности к «делу Скрипаля», за такое короткое время невозможно определить, кто и как мог организовать покушение, заявил в эфире телеканала «Звезда» руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности полковник запаса Александр Жилин.
По его словам, вся эта история является «спектаклем».
«Весь спектакль был санкционирован. Я работаю только с разведпризнаками. Первое: если в вашей стране происходит теракт, чем занимаются спецслужбы? Надо разобраться, кто это сделал, зачем, кому направлен этот месседж, что было применено. Надо поднять агентуру, а это время. Если в два часа дня говорят, что это теракт, а в четыре — что это Россия, значит, это санкционированный теракт», — сказал Жилин.
4 марта экс-офицер ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль, осужденный в России за госимзену, и его дочь Юлия были госпитализированы в английском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом. Позднее премьер-министр Великоритании Тереза Мэй заявила, что ответственность за этот инцидент «с высокой долей вероятности» несут российские власти. Москва резко отрицает обвинения Британии, считая из голословными.