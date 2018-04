Уикенд в Петербурге с 5 по 8 апреля

Фламенко и «Золушка» на фестивале Dance Open, выставка щегольских предметов туалета, премьера боевика с Брюсом Уиллисом и открытие нового клуба — как весело провести эти выходные в городе.

Пт 6 апреля Сб 7 апреля Вс 8 апреля

5-2 апреля-июля Шереметевский дворец

Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре»Тезис «Быть можно дельным человеком» доказан с помощью неопровержимых улик: в экспозиции бытовые мелочи денди и щеголей, корсеты и наусники, сочетаются с феской Глинки, жилетом Пушкина, табакеркой Шаляпина, а также с портретами премьера Михайловского Ивана Васильева и актера МДТ Данила Козловского , сделанными для «Собака.ru».

с 5 апреля

Фильм «Жажда смерти» / Death WishВ ремейке одноименного боевика 1974 года герой Брюса Уиллиса, экс-врач, вершит правосудие на улицах Чикаго — когда-то он не смог защитить свою семью от нападения уличной банды и справляется с пост-травмой через превращение в народного мстителя. Режиссером фильма стал друг Квентина Тарантино Элай Рот (автор хорроров «Хостел»).

с 5 апреля

Фильм «Гоголь. Вий»Сиквел амбициозного киносериала про Николая Гоголя Александр Петров ), то и дело падающего в трансцендентные обмороки писаря с литературным дарованием, только под конец года выйдет в телеэфир, зато прежде — в кинопрокат. С 5 апреля смотрите эпизод «Вий»: писатель расследует убийства девиц близ Диканьки, заручившись поддержкой философа-экзорциста Хомы Брута. В августе обещают выход «Страшной мести», последней часть трилогии.

с 5 апреля

с 5 апреля

Фильм «Винчестер. Дом, который построили призраки» / Winchester: The House that Ghosts BuiltОснованный на реальных событиях ретро-фильм ужасов с Хелен Миррен . Наследница знаменитой оружейной компании Сара Винчестер живет одна в особняке, архитектура которого не поддается логике. В нем она с помощью скептично настроенного доктора Эрика Прайса пытается строить ловушки для призраков.

с 5 апреля

Фильм «Белль и Себастьян» / Belle et SébastienТрогательная мелодрама с рейтингом 6+ о дружбе мальчика и собаки по кличке Белль на фоне идиллических пейзажей французской горной деревушки. В основе картины — серия повестей писательницы и актрисы Сесиль Обри. В середине 1960-х по их мотивам также был снят телесериал.

с 5 апреля

Фильм «Голодные сердца» / Hungry HeartsПсихологический триллер 2014 года, получивший целый ворох призов на Венецианском кинофестивале, в прокат выходит только сейчас. С рождением ребенка жизнь идеальной нью-йоркской пары кардинально меняется. Мина (Альба Рорвахер) постепенно сходит с ума, пытаясь оградить младенца от внешнего мира. Джуд ( Адам Драйвер ) пытается спасти и жену, и ребенка, никому не навредив.

с 5 апреля

Фильм «Взрослые игры» / FlowerФильм с Зои Дойч превращается из социальной драмы то в инди-комедию, то в криминальное роуд-муви. Несовершеннолетняя Эрика зарабатывает на жизнь тем, что ловит педофилов и шантажирует их, пытаясь накопить на тюремный залог для отца, попавшего за решетку за попытку ограбления казино.

5-7 апреля 19:00 Приют комедианта»

5 апреля 19:30 Новая сцена Александринского театра

5 апреля 20:30 Эрарта

Творческий вечер Михаила МишинаВ четверг в Эрарте пройдет встреча с писателем-сатириком, сценаристом и актером Михаилом Мишиным . В Петербург автор слова «Одобрямс» и множества ставших народными шуток приедет впервые за 20 лет.

5 апреля 20:00 «А2»

Концерт The RasmusГруппа The Rasmus в рамках мирового тура Dark Matters (названного в честь вышедшего недавно одноименного альбома) выступит в Петербурге. Финны обещают спеть не только хит «In the shadows», но и треки с новой платсники.

6 апреля 19:00 Мойка, 40 Встреча с Валерием Шубинским в «Квартире»В проекте «Квартира» в пятницу в 19:00 пройдет встреча с писателем и поэтом Валерием Шубинским. Темой беседы станет биография Хармса, которую он написал. Его книга стала одним из первых системных исследований о творчестве литератора и его окружении — объединении ОБЭРИУ. Вход свободный по предварительной регистрации.

6-7 апреля 19:00 Александринский театр

Спектакль «Золушка»На фестивале Dance Open 6 и 7 апреля Балет Монте-Карло впервые покажет в Петербурге «Золушку» Жана-Кристофа Майо. Танцоры выйдут на сцену как в пуантах, так и босиком. В постановке не будет классических хрустальных туфелек, тыква не превратится в карету, а сюжетная линия Золушки и принца окажется если не второстепенной, то закономерно лишенной чудес.

6 апреля 20:30 Эрарта

Концерт Alfa MistВ пятницу в Эрарте в рамках Rainy Days Jazz Event состоится концерт лондонского мультиинструменалиста и продюсера Alfa Mist. Музыкант из восточного Лондона, сотрудничающий с Yussef Dayes и Jordan Rakei, начинал как грайм и хип-хоп-продюсер, но вскоре оказался вовлеченным в джазовую и этническую музыку. Недавно он выпустил второй альбом «Antiphon».

6 апреля 23:59 Stackenschneider»

Вечеринка «Lena & The Gang»В пятницу бригада культового диджея Лены Поповой принимает в гости в «Stackenschneider» представителя магнитогорской электронной сцены — Roditsch. В пятницу он впервые выступит в клубе в компании самой Лены, а также Kalivas и Blain.

7-29 апреля МИСП

Выставка Василия Дьякова и Валерия РабчинскогоВ субботу, 7 апреля, в Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков одновременно откроется две экспозиции: первая в городе персональная выставка Василия Дьякова «Равновесие» и известного независимого художника Валерия Рабчинского «Жил-был на свете художник».

7 апреля 19:00 «А2»

Концерт «Сплин»Группа «Сплин» во главе с Александром Васильевым в субботу выступит в «А2» с новой программой «Тепло родного дома». Концерт станет эксклюзивом — музыканты сыграют шоу только в Петербурге и Москве.

7 апреля 19:00 «Гештальт»

Концерт RSACГруппа Феликса Бондарева RSAC презентует в клубе «Гештальт» новый альбом «Голые факты», премьера которого прошла на сайте «Собака.ru». Помимо треков с пластинки, остальной сет-лист будет непредсказуемым, как обычно у Бондарева.

7 апреля 23:55 Арсенальная набережная, 1 Вечерника в честь открытия клуба BlankВ субботу запустится новый клубный проект Blank, расположившийся в бывшем здании завода «Арсенал» на Арсенальной набережной, 1. На официальном открытии выступят британец Andrew James Gustav — резидент знакового лондонского лейбла Art of Dark, Noizar — представитель киевского клуба Closer и идеолог лейбла Wicked Bass, а также Be Kompromissed из краснодарского Lick Brick Studio.

7 апреля 12:00 Лофт-проект «Этажи»

Благотворительный фестиваль «Вдохновение Петербурга»В субботу пройдет благотворительный фестиваль «Вдохновение Петербурга. Inspiration St.Peterburg» в поддержку Фонда Константина Хабенского . Лофт-проект «Этажи» разделится на несколько зон: маркет одежды, еды и украшений, лекторий и кинозал. Известные жители города поделятся личными историями на тему «Мой Петербург». Среди приглашенных спикеров — певицы Манижа и Оля Маркес (#sekta), музыкант Степа Марсель и его супруга, промоутер Катя Кляйн. Подробнее о фестивале и его участниках можно узнать здесь.

8 апреля 19:00 Александринский театр

Танцевальное шоу «Душа фламенко»В воскресенье на фестивале Dance Open в Петербурге покажут танцевальное шоу «Душа фламенко» в постановке и исполнении культового мастера XX века, легенды жанра Хосе Антонио и его уникальной труппы. В 27 лет он был признан лучшим танцовщиком фламенко в Испании — Антонио Гадес назначил его премьером национальной труппы. Потом он этой труппой руководил сам, выпуская сверхуспешные спектакли, а также создал собственную школу.

8 апреля 20:00 «Космонавт»

Концерт «Animal Джаz»Отметив 10-летие культового альбома «Шаг-Вдох», «Animal Джаz» выпустили 30 марта новую пластинку «Счастье». Синглы с нее «Не твоя смерть» и «Любовь к полетам», а также хиты музыканты сыграют на концерте-презентации в «Космонавте».

8 апреля 20:30 Эрарта