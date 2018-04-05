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Мариинский театр покажет балет «Легенда о любви» в честь юбилея Реджепмырата Абдыева
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Мариинский театр покажет балет «Легенда о любви» в честь юбилея Реджепмырата Абдыева 

ТАСС 41 минуту назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Мариинский театр покажет в четверг балет «Легенда о любви» в честь юбилея своего ветерана, балетмейстера-репетитора труппы Реджепмырата Абдыева. В этом балете артист исполнял партию Ферхада.
"На исторической сцене Мариинского театра к 70-летию заслуженного артиста Туркменской ССР, балетмейстера-репетитора Мариинского театра Реджепмырата Абдыева, а также к 50-летию его творческой деятельности будет представлен балет Арифа Меликова в хореографии Юрия Григоровича «Легенда о любви», — говорится в сообщении пресс-службы театра.
Спектакль пройдет как вечер-посвящение мастеру. На сцену выйдут его воспитанники. Главные женские партии исполнят прима-балерины и ведущие солистки Мариинского театра, передавая свою роль другой исполнительнице от одного действия к другому.
Так, в партии Ширин в этот вечер зрители увидят Олесю Новикову, Елену Евсееву и Кристину Шапран. В партии Ферхада выступят Тимур Аскеров и Андрей Ермаков. Мехменэ Бану будут танцевать Екатерина Кондаурова, Виктория Терешкина и Анастасия Матвиенко.
Абдыев с 1971 по 1987 год был солистом Кировского (ныне Мариинского) театра. В его репертуар входили: Альберт, Зигфрид и Дезире, а также Базиль, Али Батыр и Абдерахман, партии в классических и в современных спектаклях.
Сейчас Абдыев занимается преподавательской деятельностью. Его воспитанники были отмечены двумя Гран-при и золотой медалью на Международном конкурсе артистов балета в Москве.
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