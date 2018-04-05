В Петербурге открывается фестиваль русскоязычных театров СНГ и Балтии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /Корреспондент ТАСС Олег Сердобольский /. Международный театральный фестиваль «Встречи в России» стран СНГ и Балтии в 20-й раз открывается в четверг в Петербурге на площадке театра «Балтийский дом». Основной темой юбилейной встречи избрана русская классика и ее интерпретации ведущими русскоязычными театрами стран ближнего и дальнего зарубежья.

Девиз фестиваля «2:0 в нашу пользу!» напомнит всем участникам о предстоящем чемпионате мира по футболу, который летом пройдет в 11 городах России, в том числе в Санкт-Петербурге.

"Программа составлена по произведениям русской классической литературы. Пушкин, Чехов, Гоголь, Достоевский, Хармс — это та «сборная», которая выигрывает всегда. Поэтому и с их помощью мы будем выигрывать еще долгие-долгие годы и не только на фестивале русских театров", — сказала корреспонденту ТАСС художественный директор театра-фестиваля «Балтийский дом» Марина Белева.

Она отметила, что зарубежные русские театры «стараются ставить русскую классику с учетом языка современного театра». Так поставлены «Демон» в Бишкекском театре имени Чингиза Айтматова (Киргизия), " Евгений Онегин " в Театре имени Максима Горького в Астане и «Ревизор» в еще одном русском театре Казахстана — из Караганды, который впервые участвует в фестивале. По фестивальной статистике именно в Казахстане насчитывается самое большое число русскоязычных театров в масштабах СНГ.

Свои новые спектакли, поставленные в том числе режиссерами из России, в течение фестивальной недели покажут театры их Грузии, Израиля, Латвии, Молдавии, Узбекистана, Эстонии. Особым проектом «Встреч» станет спектакль «Любить по-русски!» при участии молодых артистов из шести стран, которые приехали в Петербург за неделю до основной программы и провели репетиции под руководством режиссера и актера Леонида Алимова . Литературной основой спектакля станут известные монологи из классических произведений русских писателей.

Сплотить русские театры

За время существования фестиваля в нем приняли участие более 60 театров, было сыграно более 200 спектаклей. Стремление к преодолению изоляции, возникшей после распада СССР, привело к созданию в 2017 году Ассоциации деятелей русских театров зарубежья. Первый год работы этой общественной организации доказал, что идея объединения оказалась продуктивной. Сейчас в ассоциации состоят 49 театральных деятелей из 20 стран, и число желающих вступить в нее постоянно растет.

В дни фестиваля пройдет съезд ассоциации, на котором руководители, режиссеры и актеры русскоязычных театров обсудят итоги работы за прошедший год, примут участие в пленарном заседании, в презентациях проектов и фестивалей русскоязычных театров, а также узнают новые имена молодых режиссеров Санкт-Петербурга.

В 2008 году была учреждена ежегодная Премия имени народного артиста СССР Кирилла Лаврова , который был одним из основателей фестиваля. Премия его имени «За вклад в развитие театрального искусства» присуждается одному из театров-участников фестиваля.