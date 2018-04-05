Квартирники 80-х возрождают актеры «Глобуса»

Молодые рок-звезды театра формат выбрали не случайно. Говорят, часто приходится выходить на сцену при большом количестве зрителей. А здесь каждый слушатель находится на расстоянии вытянутой руки.

«Почему бы это не разделить с людьми? Поделиться радостью открытий песен, которые мы разучиваем. И вообще, мы очень хорошо дружим, и хотим этой дружбой поделиться со зрителем», — говорит актер театра «Глобус» Алексей Корнев

Репертуар разнообразный. Современные песни сменяют хиты альтернативного рока. Задумку вечеринки формата «В гости» актеры вынашивали уже давно. Говорят, раньше пели только в кругу близких знакомых, но пришло время покорять широкую публику.

«Еще в 15 лет я решил стать рок-звездой. Леша, наверное, в это же самое время. Потом был театральный институт, первые годы в театре, и времени все не было. Леша учился, я уже работал, и мы как-то не встречались. А тут он пришел к нам в театр и мы решили, что наконец-то можно становиться рок-звездами», — рассказал актер театра Александр Липовской

Вместимость гостевого зала небольшая — это, по словам ребят, изюминка формата. Всего на концерт пришли чуть больше 50 человек. Программа совпала с днем рождения театра.

«Это совпало с нашим 88-летием и дает надежду, что две восьмерки, переворачиваясь, дают бесконечность», — говорит руководитель службы креативных направлений развития театра «Глобус» Инна Кремер.

Этот концерт у актеров не первый, но именно такой формат покорил сердца новосибирцев. Следующее выступление музыканты планируют в конце апреля.