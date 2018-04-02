Театр.doc продолжит играть спектакли, несмотря на смерть Угарова

Театр документальной пьесы Театр.doc, худрук которого Михаил Угаров скончался накануне, продолжит играть все заявленные в афише спектакли. Об этом сообщила заместитель директора Виктория Холодова, передает РИА «Новости».

«Мы будем играть все заявленные в афише спектакли», — подчеркнула она.

При этом Холодова добавила, что вопрос о премьере нового спектакля Угарова будет решаться отдельно.

«Это было бы неправильно и несправедливо после тех усилий и борьбы за его существование. Будем продолжать, насколько хватит сил», — отметила она.

Напомним, известный режиссер, драматург, художественный руководитель Театр.doc Михаил Угаров скончался 1 апреля от сердечного приступа. Время и место похорон Угарова будут объявлены позже.

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