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Театр.doc продолжит играть спектакли, несмотря на смерть Угарова
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Театр.doc продолжит играть спектакли, несмотря на смерть Угарова 

Мир24 2 апреля 2018
Театр документальной пьесы Театр.doc, худрук которого Михаил Угаров скончался накануне, продолжит играть все заявленные в афише спектакли. Об этом сообщила заместитель директора Виктория Холодова, передает РИА «Новости».
«Мы будем играть все заявленные в афише спектакли», — подчеркнула она.
При этом Холодова добавила, что вопрос о премьере нового спектакля Угарова будет решаться отдельно.
«Это было бы неправильно и несправедливо после тех усилий и борьбы за его существование. Будем продолжать, насколько хватит сил», — отметила она.
Напомним, известный режиссер, драматург, художественный руководитель Театр.doc Михаил Угаров скончался 1 апреля от сердечного приступа. Время и место похорон Угарова будут объявлены позже.
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