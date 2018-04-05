Ещё
Мотыгинский драмтеатр оштрафовали за микроплимат
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мотыгинский драмтеатр оштрафовали за микроплимат 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В частности, сотрудники театра, занятые на опасных и вредных работах, не проходят вовремя медосмотр, сообщили в Роспотребнадзоре, более того, в театре не составлен список работников, которые должны регулярно его проходить. В театре, кроме того, не проводится оценка микроклимата на рабочих местах.
За эти нарушения Мотыгинский драмтеатр оштрафован на 10 тысяч рублей. Его руководству Роспотребнадзор предписал устранить нарушения.
Отметим, что Мотыгинский драмтеатр — единственный сельский муниципальный театр в России. Первый спектакль он выпустил в 1994 году. Сейчас каждый год театр готовит семь новых постановок и показывает в течение года не менее 110 спектаклей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Власти Прикамья выиграли спор за участок под новую сцену оперного театра Пермский край продолжает улучшать позиции в рейтинге «Петербургской политики» В Сургутской филармонии объяснили инцидент с задержкой гонорара Марии Ароновой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?30
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате7
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение