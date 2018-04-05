Мотыгинский драмтеатр оштрафовали за микроплимат

В частности, сотрудники театра, занятые на опасных и вредных работах, не проходят вовремя медосмотр, сообщили в Роспотребнадзоре, более того, в театре не составлен список работников, которые должны регулярно его проходить. В театре, кроме того, не проводится оценка микроклимата на рабочих местах.

За эти нарушения Мотыгинский драмтеатр оштрафован на 10 тысяч рублей. Его руководству Роспотребнадзор предписал устранить нарушения.

Отметим, что Мотыгинский драмтеатр — единственный сельский муниципальный театр в России. Первый спектакль он выпустил в 1994 году. Сейчас каждый год театр готовит семь новых постановок и показывает в течение года не менее 110 спектаклей.