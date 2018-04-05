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Олег Жуковский разбил телефон зрительницы
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Олег Жуковский разбил телефон зрительницы 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Артист «La Pushkin» был возмущен поведением девушки во время спектакля «Станиславский».
По словам присутствующих, две зрительницы активно обсуждали увиденное в телефоне, хотя выступление уже шло. Несмотря на замечание Жуковского, девушки продолжили свое занятие, после чего он слез со сцены, выхватил телефон и швырнул его в зрительный зал. После словесной перепалки возмущенные зрительницы покинули спектакль. Сам Жуковский прокомментировал случившееся на своей странице Facebook: «Про вчерашний эффектно расфигаренный айфон в самом начале спектакля — НЕТ, это не подсадная в первом ряду! Но и я не совсем был я, это все проделал мой персонаж на первой минуте представления, он вроде и мой но я ему в этот момент принадлежу, а он был взбешен. О чем всех предупреждают заранее моим же голосом, но в записи?! Вчера же наши адвокаты встретились и разошлись в мою пользу, не факт, что всегда это будет так для меня гладко заканчиваться, и все же помимо прав потребителя, существуют право артиста выбирать правила по которым мы играем! Представьте сколько в зале личностей и если каждый решит по-своему, отправить эсемеску, душ принять... да мало ли?! То удержать атмосферу и протащить тончайшие линии по которым всех вас самих можно отправить туда куда вы сами так стремитесь — будет сложно».
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