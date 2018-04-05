Верный рыцарь Мельпомены

Я помню, как лет двенадцать назад на фестивале «Киношок», гуляя с Владимиром Зельдиным вдоль моря после интервью, стала свидетелем трогательной сцены. В команде прилетевших актеров оказался народный артист России Станислав Любшин , которому в ту пору исполнилось 73 года.

Станислав Андреевич где-то простудился и кутал горло шарфиком. Владимир Зельдин, которому шел 92-й год, подошел к Любшину, по-отечески ткнул его в лоб пальцем и сказал: «Мальчишка, почему ты позволяешь себя расклеиваться?! У тебя — жизнь впереди, ты еще столько должен сделать!». Так они и стояли — два талантища, две Судьбы… Из приличия, я сделала шаг назад. Теперь жалею.

В пятницу, 6 апреля, Станиславу Андреевичу Любшину исполняется 85. Его жизнь — это история большой страны, и многие поворотные вехи ее запечатлены в его удивительных ролях. Будучи восьмилетним мальчишкой, он мечтал сбежать на фронт. Когда немцы подходили к Москве, а Левитан сообщал по радио, что враг будет разбит, они вместе с бабушкой вставали на колени перед иконой, и молились за победу. Она сшила ему тогда торбочку из носка, куда — на всякий случай положила сухарик — мало ли что! А уж когда началось наступление наших войск от Москвы и мимо их дома поехали танки, он сумел уговорить танкистов взять его с собой. Довезли мальчишку до Алтуфьевского шоссе, а потом вытащили из танка, словно щенка, и запихнули под брюхо машины: в небе закружился немецкий самолет, за которым стал гоняться наш. Внизу были уложены трехкилометровые штабеля бомб, мин, снарядов: наши свозили их сюда для наступления. Если б тот самолет сбросил бомбу, то пришел бы конец всей Москве…

Позже свою роль разведчика Белова в легендарном фильме «Щит и меч», Любшин будет воспринимать именно, как реализацию тот деткой мечты — громить фашизм, как самое страшное зло. Хотя на экране он переживет и другие военные судьбы: снимется в «Третьей ракете» по повести Василя Быкова , потом будет «Альпийская баллада», где его герой убегает из плена, а за ним гонятся собаки.

В мире кино хорошо знают, что Станислав Любшин — человек чести, имеющий свои принципы и мужество жить по ним. Таков он и в творчестве: всегда стремился вывалиться из всех рамок, обрушить стереотипы. Потому что понимал — тиражирование образов разведчиков и офицеров после успеха «Щита и меча» — конец всему. И — умница — сумел упереться, отказываться от подобных ролей отказывался, что было совсем непросто в период, когда народ вперед вела партия, провозгласившая себя «умом и честью» эпохи. Но, в конце концов, доказал: он может играть любые роли. Сыграл в «Ксении, любимой жене Федора» полублатного героя, который все ворует и тащит в дом: такие мужья женам нравятся. Потом снялся у Авербаха в «Монологе», сделав еще один шаг в сторону характерных ролей. А уж когда вышел «Не стреляйте в белых лебедей», то мы узнали совсем нового Любшина. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения: он артист — универсальный, идеально подходящий для любой истории, тонко чувствующий, с обостренным ощущением справедливости. Всегда находит верные интонации для самых разных персонажей, будь то герои без четкой социальной прописки, толком не имеющие представления о своем месте в обществе («Пять вечеров»), или герои, защищающие честь Земли на пыльных тропинках далеких планет («Кин-дза-дза»).

В свои восемьдесят пять лет продолжает играть на сцене театра, которому служит более полувека. За его плечами — «Современник», театры на Таганке, на Малой Бронной, им. М. Н. Ермоловой, МХТ им. Чехова. Сцена была и остается для него гаванью, в которую он возвращался всегда, в какое бы плаванье не пускался. «Театр добр к артисту даже в самые печальные минуты его жизни» — считает Любшин. И ведь билетов на его спектакли по-прежнему не достать!