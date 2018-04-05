Каждый подросток столичного Юго-Запада сможет научиться театральному мастерству

С апреля вновь начинает свою работу проект «Моя Сцена», в рамках которого в каждом районе округа для учащихся старших классов пройдут мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи.

В минувшем году проект «Моя Сцена» запустили для школьников в районе Коньково. И только на его территории участие в мастер-классах приняли восемьдесят старшеклассников! Поэтому было принято решение распространить проект и на другие районы ЮЗАО. В каждом из них будет организована площадка на базе одной из школ, где специалисты расскажут ребятам о секретах профессии, покажут, как правильно держаться на сцене, объяснят, как красиво и правильно говорить и многое другое. При этом каждый участник сможет попробовать свои силы в сценическом искусстве и прочитает монолог.