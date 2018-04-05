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Каждый подросток столичного Юго-Запада сможет научиться театральному мастерству
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Каждый подросток столичного Юго-Запада сможет научиться театральному мастерству 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
С апреля вновь начинает свою работу проект «Моя Сцена», в рамках которого в каждом районе округа для учащихся старших классов пройдут мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи.
В минувшем году проект «Моя Сцена» запустили для школьников в районе Коньково. И только на его территории участие в мастер-классах приняли восемьдесят старшеклассников! Поэтому было принято решение распространить проект и на другие районы ЮЗАО. В каждом из них будет организована площадка на базе одной из школ, где специалисты расскажут ребятам о секретах профессии, покажут, как правильно держаться на сцене, объяснят, как красиво и правильно говорить и многое другое. При этом каждый участник сможет попробовать свои силы в сценическом искусстве и прочитает монолог.
Преподавателями для ребят станут актеры театра Луны и актеры кино, такие как: Олег Чудницов, Владимир Масурадзе, Михаил Клюшкин, Денис Светличный, Захар Ронжин.
На втором этапе проекта запланирован масштабный кастинг и отбор лучших для участия в спектакле, а также репетиции на одной сцене с профессиональными актерами. Итогом станет патриотический спектакль по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…», который пройдет на Большой сцене центра культуры и искусства «Меридиан» со зрительской аудиторией почти в тысячу человек.
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