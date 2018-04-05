«Донжуан», «Бетховен», «Ваня Датский»: что смотреть в театрах в апреле

Поклонников современного балета ждут в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Театр имени Владимира Маяковского готовит мольеровского «Дон Жуана» на новый лад, а Московский детский театр теней — спектакль по произведению знаменитого архангельского сказочника Бориса Шергина

«Брянцев. Гёке. Нахарин». Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко

Дата: 5 апреля

Время: 19:00 Адрес: улица Большая Дмитровка, дом 17 В Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко готовят балетный вечер « Брянцев . Гёке. Нахарин». В названии — три фамилии современных хореографов, в программе — три одноактных балета: «Призрачный бал» Дмитрия Брянцева, «Одинокий Джордж» Марко Гёке и «Минус 16» Охада Нахарина.

Во-первых, это история о возвращении: премьера «Призрачного бала» на музыку Фридерика Шопена в 1995 году состоялась здесь, на сцене Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Дмитрий Брянцев, его худрук и балетмейстер с 1985 по 2004 год, в 1996-м получил за постановку «Золотую маску». Вернуть спектакль в репертуар предложил новый художественный руководитель балетной труппы Лоран Илер

Второй балет, «Одинокий Джордж», назван в честь гигантской черепахи, которая умерла на Галапагосских островах в 2012 году в возрасте 100 лет. Джордж, который был последним представителем подвида абингдонских слоновых черепах, умер в полном одиночестве. Растиражированная прессой новость натолкнула немецкого хореографа Марко Гёке, чьи балеты входят в репертуар Венской государственной оперы, Национального балета Канады и других театров мира, на простую мысль: от одиночества все страдают одинаково — и люди, и рептилии. В основу «Одинокого Джорджа» лег Струнный квартет № 8 Дмитрия Шостаковича — самое проникновенное, интимное и автобиографичное произведение композитора, написанное в 1960 году. Формально посвященный памяти жертвам фашизма и войны, квартет стал напоминанием о преследованиях, которым подвергались Шостакович и его семья в сталинское время.

От печали до радости: в музыкальной основе балета «Минус 16» — мотивы еврейских песен вроде «Хавы нагилы» встречаются с латиноамериканской мамбой, а техно — с наследием Антонио Вивальди . Как говорит создатель балета Охад Нахарин , главное в нем — «чувство празднования танца». «Минус 16» можно рассматривать как первое знакомство с «гагой», интуитивным хореографическим языком, придуманным Нахарином: артисты его танцевального коллектива «Бат-шева» занимаются в зале без зеркал, обращая внимание исключительно на свои ощущения. Имя Охада Нахарина, родившегося и выросшего в кибуце Мизра, в современном околобалетном мире — что-то вроде пароля: благодаря ему об израильском балете заговорил весь мир. Его постановки входят в репертуар Нидерландского театра танца, Франкфуртского балета и других театров.

«Донжуан». Театр имени Владимира Маяковского

Дата: 7–8 апреля

Время: 18:00 Адрес: Большая Никитская улица, дом 19/13 В Театре имени Владимира Маяковского покажут «Донжуана». В названии постановки никакой ошибки, оно действительно пишется так — слитно. Жанр спектакля создатели определяют как селебрити-драму. В основе — комедия Жан-Батиста Мольера «Дон Жуан, или Каменный гость», написанная в 1665 году. Тогда, три с половиной века назад, главный герой воспринимался как личность, смело идущая наперекор правилам и морали: его интересуют только женщины и развлечения, а человеческие чувства не имеют для него никакой ценности.

Молодой режиссер Александр Шульев предлагает посмотреть на комедию дель арте через камеру смартфона и фильтры модного фоторедактора. Кто такой донжуан сегодня? Это может быть популярный стендап-комик, певец или блогер, которого зовут на тусовки, который задает моду своему поколению. У его страниц в социальных сетях — сотни тысяч, а то и миллионы подписчиков. На его месте хотят быть многие. Но что скрывается за кулисами такой известности? Продолжается ли праздник, когда исчезает популярность? И что может стать Каменным гостем для современного донжуана?

«Ночь перед Рождеством». Театр на Перовской

Дата: 13–14 апреля

Время: 19:00 Адрес: Перовская улица, дом 75 5 апреля в кинопрокат выходит вольная экранизация «Вия», вторая часть трилогии «Гоголь» режиссера Егора Баранова . Заключительную часть также покажут в этом году. Встретиться с персонажами из другого произведения Николая Гоголя можно и на театральной сцене. Черт, укравший месяц, украинские селяне, колядки, кузнец Вакула, его возлюбленная Оксана — в Театре на Перовской поставили спектакль «Ночь перед Рождеством» по одноименной повести из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Свое прочтение зрителям предложит режиссер Эдуард Ливнев

«Бетховен». Театр «Практика»

Дата: 13–14 апреля

В основе «Бетховена» молодого режиссера Хуго Эрикссена — пьеса Валерия Печейкина , штатного драматурга «Гоголь-центра» и ироничного киносценариста. В фокусе внимания создателей — поздний период жизни Людвига ван Бетховена : потеря слуха и работа над самыми известными произведениями, в числе которых Девятая симфония. В декорациях, напоминающих музейную витрину, созданных на малой сцене «Практики» художницей Юттой Ротте, Юрий Межевич реконструирует все, что мы знаем о Бетховене, пересказывая своими словами его биографию, примеряя его посмертную маску и предлагая зрителю почувствовать себя в шкуре великого композитора.

«Ваня Датский». Московский детский театр теней

Дата: 21–22 апреля

Время: 14:00 Адрес: Измайловский бульвар, дом 60/10 В Московском детском театре теней поставили спектакль «Ваня Датский» по сказке Бориса Шергина — легендарного публициста, фольклориста и художника, чьи истории, написанные самобытным и узнаваемым языком, легли в основу мультфильмов «Смех и горе у Бела моря», «Mister Пронька», «Волшебное кольцо».

«У Архангельского города, у корабельного пристанища, у лодейного прибегища, в досельные годы торговала булками честная вдова Аграфена…» — так начинается история о мальчике, который сбежал от матери в поисках приключений. Он побывал во многих странах, стал моряком, завел семью, но мысли о покинутом доме не дают ему покоя. Вернется ли он в родные края?