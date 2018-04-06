Театр Станиславского и Немировича-Данченко показал премьеру Вечера современной хореографии

"Интернациональный проект имел успех, — констатировала она. — Каждый балет публика награждала аплодисментами".

Собеседница агентства рассказала, что вечер начался с хорошо знакомого «Призрачного бала», премьера которого состоялась в МАМТ еще в 1995 году. «Балет был удостоен премии „Золотая маска“, показан во многих странах мира, и с 1995 года — с большими или меньшими перерывами — появлялся на сцене театра Станиславского и Немировича-Данченко», — напомнила Горбунова, добавив, что теперь, согласно решению нового руководителя балетной труппы МАМТ Лорана Илера , «Призрачный бал» возвращен в репертуар.

Два других балета, включенные в программу вечера ("Одинокий Джордж" Марко Геке и «Минус 16» Охада Нахарина), стали премьерами не только для балетной труппы МАМТ. Эти постановки впервые были исполнены в России, сказала Горбунова.

Что касается балета «Одинокий Джордж», то он получил свое название в честь гигантской черепахи, которая умерла на Галапагосских островах в 2012 году в возрасте 100 лет. «Одиночество — основная человеческая трагедия, и ее можно осознать и прожить в выразительном танце», — считает автор балета Марко Геке, которого процитировала пресс-атташе МАМТ.

Завершила вечер премьера балета Охада Нахарина «Минус 16», где в какой-то момент артисты вытаскивают из зрительного зала людей, чтобы танцевать с ними на сцене. Так задумано хореографом, пояснила Горбунова, отметив, что в своей работе Нахарин использует танцевальную импровизацию и прославивший его хореографический язык «гага».

"По мнению Нахарина, для танца не нужен зритель, нужно только время и место, а «Минус 16» — это прославление танца", — привела слова балетмейстера пресс-атташе МАМТ. Премьерные показы Вечера современной хореографии пройдут в Театре Станиславского и Немировича-Данченко также 6, 7 и 8 апреля.