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Театр Станиславского и Немировича-Данченко показал премьеру Вечера современной хореографии
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Театр Станиславского и Немировича-Данченко показал премьеру Вечера современной хореографии 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Mos.ru
МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) представил в четверг премьеру Вечера одноактных балетов трех современных хореографов — Дмитрия Брянцева (Россия), Марко Геке (Германия) и Охада Нахарина (Израиль), сообщила ТАСС пресс-атташе театра Ирина Горбунова.
"Интернациональный проект имел успех, — констатировала она. — Каждый балет публика награждала аплодисментами".
Собеседница агентства рассказала, что вечер начался с хорошо знакомого «Призрачного бала», премьера которого состоялась в МАМТ еще в 1995 году. «Балет был удостоен премии „Золотая маска“, показан во многих странах мира, и с 1995 года — с большими или меньшими перерывами — появлялся на сцене театра Станиславского и Немировича-Данченко», — напомнила Горбунова, добавив, что теперь, согласно решению нового руководителя балетной труппы МАМТ Лорана Илера, «Призрачный бал» возвращен в репертуар.
Два других балета, включенные в программу вечера ("Одинокий Джордж" Марко Геке и «Минус 16» Охада Нахарина), стали премьерами не только для балетной труппы МАМТ. Эти постановки впервые были исполнены в России, сказала Горбунова.
Что касается балета «Одинокий Джордж», то он получил свое название в честь гигантской черепахи, которая умерла на Галапагосских островах в 2012 году в возрасте 100 лет. «Одиночество — основная человеческая трагедия, и ее можно осознать и прожить в выразительном танце», — считает автор балета Марко Геке, которого процитировала пресс-атташе МАМТ.
Завершила вечер премьера балета Охада Нахарина «Минус 16», где в какой-то момент артисты вытаскивают из зрительного зала людей, чтобы танцевать с ними на сцене. Так задумано хореографом, пояснила Горбунова, отметив, что в своей работе Нахарин использует танцевальную импровизацию и прославивший его хореографический язык «гага».
"По мнению Нахарина, для танца не нужен зритель, нужно только время и место, а «Минус 16» — это прославление танца", — привела слова балетмейстера пресс-атташе МАМТ. Премьерные показы Вечера современной хореографии пройдут в Театре Станиславского и Немировича-Данченко также 6, 7 и 8 апреля.
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