Юные таланты из Коптева поборются за медали в конкурсе ко Дню Победы

В городском конкурсе «Ради жизни на Земле» принимают участие воспитанники школы №1576 Коптева.

— Смотр-конкурс посвящен празднованию годовщины победы в Великой Отечественной войне. В жюри входят заслуженные артисты России, хореографы, режиссеры, педагоги по актерскому мастерству, педагоги по вокалу, писатели, артисты театров, вокалисты, художники, — сообщили в администрации школы.

Так, 23 марта одна из воспитанниц школы приняла участие в номинации «Поэтическое творчество» со своим произведением «Двойное счастье», а 24 марта дошкольники участвовали в номинации «Чтецы и актёрское мастерство». Ребята выступили с произведениями «Ветераны», «Баллада о матери», «Родина», «Дом под крышей голубой», «Не забывайте о войне». Кроме того, 1 апреля дети выступили в номинации «Вокал», исполнив песню «Родина» и песню «Герои-солдаты». (ео)