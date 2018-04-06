Ещё
Юные таланты из Коптева поборются за медали в конкурсе ко Дню Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юные таланты из Коптева поборются за медали в конкурсе ко Дню Победы 

Управа района Коптево города Москвы 13 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В городском конкурсе «Ради жизни на Земле» принимают участие воспитанники школы №1576 Коптева.
— Смотр-конкурс посвящен празднованию годовщины победы в Великой Отечественной войне. В жюри входят заслуженные артисты России, хореографы, режиссеры, педагоги по актерскому мастерству, педагоги по вокалу, писатели, артисты театров, вокалисты, художники, — сообщили в администрации школы.
Так, 23 марта одна из воспитанниц школы приняла участие в номинации «Поэтическое творчество» со своим произведением «Двойное счастье», а 24 марта дошкольники участвовали в номинации «Чтецы и актёрское мастерство». Ребята выступили с произведениями «Ветераны», «Баллада о матери», «Родина», «Дом под крышей голубой», «Не забывайте о войне». Кроме того, 1 апреля дети выступили в номинации «Вокал», исполнив песню «Родина» и песню «Герои-солдаты». (ео)
Управа района Коптево города Москвы: последние новости
О месте растений в жизни людей рассказали в своих докладах школьники из Коптева Шестиклассники из Коптева познакомились с устройством подводной лодки Стихи Ивана Сурикова прозвучали на Новопетровской
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Покровские ворота»: что стало с актерами33
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием100
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение