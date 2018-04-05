«Большая сцена-4» выходит на финишную прямую

Четвертый сезон театрального проекта журнала «Автограф» и театра Музыкальной комедии выходит на финишную прямую. Подготовка идет полным ходом: примерка костюмов, фотосессия для афиши и первый прогон — накануне участники представили главному режиссеру проекта Константину Яковлеву цельный спектакль. Мы попросили актеров поделиться впечатлениями и рассказать, удается ли им воплощать своих героев.

Элена Доровских, труппа Антона Белоуско : «Мы впервые своей группой собрали воедино все сцены своей постановки. До этого репетировали только отдельные эпизоды. Сложно оценивать, что получилось, что — нет, когда ты не видишь действие со стороны. Но целостность ощущается, удовлетворение от проделанной работы присутствует.

Михаил Перваков , труппа Леонида Черкашенинова: „Все прошло великолепно, я доволен собой, нашей командой! До репетиции думал, что буду волноваться, забывать слова, но на сцене чувствовал себя очень уверенно, все получилось. Понравились выступления других команд, например, очень здорово сыграли актеры Антона Белоуско — они не работали на результат, а проживали свою роль, показывали жизнь.

Марина Баженова, труппа Черкашенинова: „Очень волнительно! Мне надо срочно что-то делать с волнением, время еще есть, буду работать над собой. Леонид Федорович после прогона указал на нюансы, которые требуют доработки, но в целом остался нами доволен.

Ярослава Аргунова, труппа Татьяны Столбовской: „Очень интересно. И к тому же сбывается моя детская мечта. Хотела поступать в театральный, но не получилось. И в команде не так уж страшно выходить на сцену!

Ирина Чебоксарова, труппа Татьяны Столбовской: „Мы с мужем задействованы в одной постановке. Костюмы у нас классные, очень понравились! Играю я артистку ансамбля, мы танцуем и поем. Для меня это новый опыт!

Наталья Князева , группа Татьяны Тимофеевой : „Ставим пьесу „Чужой ребенок“, в которой я играю мать взрослой дочери, актрисы. Достаточно интересный материал с точки зрения моментов, фишек, взаимодействия актеров, на сцене мы воплощаем конфликт отцов и детей.

Премьера спектакля пройдет 18 апреля, билеты можно приобрести в редакции журнала „Автограф“ и на сайте kassy.ru.

Полную версию интервью читайте на официальном сайте проекта.