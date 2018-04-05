«Школа современной пьесы» приглашает на «Шинель» памяти Филозова 

11 апреля на сцене театра «Школа современной пьесы» можно будет увидеть необычную версию повести Николая Гоголя «Шинель». Автор постановки Иосиф Райхельгауз назвал свой «музыкальный спектакль, полный импровизаций, сюрпризов, песен, танцев, в том числе и на льду (!), „Шинель/Пальто“, тем самым, приближая его сюжет к реалиям сегодняшнего дня», говорится в пресс-релизе.
История незаметного, жалкого, бедного Акакия Акакиевича Башмачкина, чье имя стало нарицательным, обозначив в русской литературе так называемого «маленького человека» — смешная и грустная одновременно. Об этой роли мечтал народный артист России Альберт Леонидович Филозов — репетировал, с увлечением учил арии и танцы, но, увы, премьеру сыграть не успел…. После его ухода из жизни ровно два года назад — 11 апреля 2016 года — театр принял парадоксальное, но единственно верное решение: такого артиста заменить невозможно. А потому спектакль посвящен памяти Альберта Филозова, а самого Башмачкина в нем нет: только тень, призрак и загадочный сюжет от великого мистика Николая Васильевича Гоголя.
«А еще здесь есть музыка Максима Дунаевского, в оригинальной аранжировке и исполнении самого эксцентричного кабаретного артиста российского театра Дмитрия Хоронько. Живой оркестр. Лед. Коньки. Джаз гармонично вписывается в актуальный стиль представления — современный офис, винтажная мастерская кутюрье Петровича, снежные вихри на улицах Санкт-Петербурга, лестница в никуда — в этом спектакле важна каждая деталь. А особенно — сама Шинель, которая оказывается главным действующим лицом. В финале в нее обернут весь зрительный зал! Что вполне логично: все мы вышли из гоголевской «Шинели», все мы в нее и войдем», — обещают в театре.
11 апреля впервые одну из главных женских ролей сыграет Даниэлла Селицка, вошедшая в ТОП-15 «Самых красивых актрис Москвы» по версии журнала «Театральный сезон», хорошо знакомая зрителям «Школы современной пьесы» по спектаклям «Русское горе… от ума», «Пока наливается пиво», «Спасти камер-юнкера Пушкина».