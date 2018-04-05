Куда пойти в выходные дни в Перми? Афиша на 7, 8 апреля

Выходные будут богаты на разноплановые события. Православные верующие отметят один из главных религиозных праздников — Пасху. В субботу пермяки смогут побывать на празднике ледохода, во время которого откроют парадный вход речного вокзала со стороны Камы. Это будет в 15.00. А в 13.30 в здании речного вокзала состоится бал конца XIX века. Интересен будет горожанам арт-проект «Чудо Чуди». Спектакли, выставки, концерты, шоу — события на любой вкус!

7 апреля | ЧУДО ЧУДИ | АРТ-ПРОЕКТ

12.00 | Центр городской культуры | 6+

Программа дня:

12.00 | Лекторий «Звериный стиль Северного Приуралья»

13.00 | Мастер-класс «Рисуем белое»

14.00 | Лекторий «Чудская богиня: к проблеме реконструкции образа»

15.00-18.00 | Сказка о Человеколосе. Выездная сессия студии мультипликации «БиармФильм». Медиазал

16.00-18.00 | Шоукейс. Финно-угорский проект «Эхо Урала»

17.00-19.00 | Мастер-класс «Лепим медведя»

18.00 | Шоукейс. Встреча с автором инди-игры «Человеколось»

20.00 | Диалог с творцами. Художники-этнофутуристы Паша Микушев и Юрий Лисовский (Сыктывкар).

7 апреля | ВЫСТАВКИ

#ЦветСвет | Светомузыкальная инсталляция | 20.00, 21.00, 22.00 | Набережная Камы | 0+

Весенний букет | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 0+

Всё о Еве | Арт-проект | 11.00-19.00 | Галерея «Уникум» | 6+

Заколдованные принцессы | 10.00-18.00 | Библиотека № 13 им. В. Г. Короленко | 0+

Ищи меня в цветах | Выставка ижевской художницы Кати Царёвой | 12.00-21.00 | Музей современного искусства PERMM | 12+

Любить человека | Выставка Евгения Широкова | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 6+

Меаморфозы | 11.00-19.00 | Галерея «Уникум» | 6+

Пасхальная радость | Выставка работ в рамках конкурса рукоделий | 10.00-18.00 | Библиотека № 35 | 0+

Пермь как Пермь | Фотовыставка-исследование | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Экскурсии | 11.00-17.00 | Пермский музей авиации | 6+

7 апреля | СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, ШОУ, ЛЕКЦИИ

38 попугаев | 16.00 | Пермский театр кукол | 4+

Bpm Rap Battle | 18.00 | Freedom | 12+

Nedonebo | 19.00 | Iskander Bar | 16+

Ансамбль песни и танца «Ромэн» | 17.00 | Дворец культуры ВОС | 0+

Бременские музыканты | 12.00, 15.00 | Театр-Театр | 6+

В глубины Вселенной | 19.00 | Планетарий | 12+

Верхом на комете! | 12.00 | Планетарий | 6+

Вода | 11.00 | Дом актёра | 1+

Голубая комната | 20.00 | Сцена-Молот | 18+

Жираф-шоу! | 16.00 | Цирк | 0+

Как на Машу зубки обиделись | 11.00 | Пермский театр кукол | 3+

Концерт группы «Братубрат» | 18.00 | Клуб «Адам и Ева» | 12+

Концерт группы «Джамахирия» | 20.00-23.00 | Паб «Соль» | 16+

Концерт Ральфа Ребера | 19.00 | Пермская краевая филармония | 6+

Космический адрес Земли | 15.00 | Планетарий | 7+

Музыка малышам | 16.00 | Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского | 0+

Мысль. История убийства | 19.00 | Театр кукол «Туки-Луки» | 16+

Народный календарь. Пасха | 17.00 | Планетарий | 6+

Небесные светлячки | 10.30 | Планетарий | 3+

Нелётная погода | 19.00 | Большой зал филармонии | 12+

От Пасхи к Пасхе… | Музыкальная программа. Участвуют камерный женский хор «Сирень» и хор Junge Stimmen (Молодые голоса) | 16.00 | Библиотека им. А. С. Пушкина | 6+

Палачи | 14.00, 18.00 | У Моста | 16+

Преступление и наказание | 16.00 | Театр юного зрителя | 16+

Приключения Айболита | Балет-сказка | 18.00 | Дворец культуры им. А. Г. Солдатова | 0+

Рассвет | 19.00 | Дом актёра | 12+

Серебряное копытце | 11.00 | Театр кукол «Туки-Луки» | 3+

Сильфида | 19.00 | Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского | 6+

Чудо-Юдо-Рыба-Кит складно сказки говорит | Интерактивное представление | 11.00, 14.00 | ПДНТ «Губерния» | 2+

7 апреля | ФЕСТИВАЛИ, ПРАЗДНИКИ, СОРЕВНОВАНИЯ, ИГРЫ

А. И. С. Т. Апрельский (Августовский) исторический стрелковый турнир | 9.00-18.00 | ПДНТ «Губерния» | 12+

Вечер отдыха под духовой оркестр | Прозвучат знакомые мелодии 60-80-х годов | 15.00 | ДК им. А. Г. Солдатова | 0+

Краевой фестиваль, посвящённый 100-летию пограничных войск (совместно с Союзом ветеранов Афганистана) | 10.00 | Пермская кадетская школа № 1 | 6+

Летим в космос | Музыкально-познавательная игра | 18.00 | Дом музыки | 5+

Пермь Талантлары | XIII открытый городской фестиваль народного творчества татар и башкир | 10.00 | Дворец молодёжи | 0+

Праздник ледохода | 13.30 | Речной вокзал | 0+

8 апреля | ЧУДО ЧУДИ | АРТ-ПРОЕКТ

12.00 | Центр городской культуры | 6+

Программа дня:

12.00 | Лекторий «Куда ушли иткульские кузнецы-литейщики?»

12.00-15.00 | Студия мультипликации «БиармФильм». Медиазал

13.00 | Мастер-класс «Раскрашиваем птиц»

14.00 | Лекторий «Предуралье в эпоху средневековья — взгляд археолога из XXI века»

16.00 | Лекторий «Новые научные аспекты в исследовании пермского звериного стиля»

18.00 | Шоукейс. Презентация электронной книги «Сокровища Биармии»

20.00 | Диалог с творцами

8 апреля | ВЫСТАВКИ

#ЦветСвет | Светомузыкальная инсталляция | 20.00, 21.00, 22.00 | Набережная Камы | 0+

Весенний букет | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 0+

Ищи меня в цветах | Выставка ижевской художницы Кати Царевой | 12.00-21.00 | Музей современного искусства PERMM | 12+

Любить человека | Выставка Евгения Широкова | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 6+

Пермь как Пермь | Фотовыставка-исследование | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Экскурсии | 11.00-17.00 | Пермский музей авиации | 6+

8 апреля | СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, ШОУ, ЛЕКЦИИ

38 попугаев | 13.30 | Пермский театр кукол | 4+

Бабы, год 1945. Праздничный коктейль | Балет | 18.00 | Дворец культуры им. А. Г. Солдатова | 12+

Доктор Живаго | 18.00 | Театр-Театр | 16+

Евгений Соя читает свои стихи | 19.00 | Клуб Station B | 16+

Жираф-шоу! | 16.00 | Цирк | 0+

Замёрзшее время | 19.00 | Театр «КТО» | 16+

Иллюзионное шоу клоунов | 12.00 | Ресторан-театр «Данилин» | 3+

Кай и Герда | 16.00 | Дом актёра | 3+

Как на Машу зубки обиделись | 11.00 | Пермский театр кукол | 3+

Как Тимоша на ракете летал | 10.30 | Планетарий | 3+

Концерт Sage | 19.00 | ПДНТ «Губерния» | 0+

Концерт группы «Аркона» | 19.00-22.00 | Freedom | 16+

Круиз по Солнечной системе | 15.00 | Планетарий | 6+

Мама для Мамонтёнка | 11.00, 14.00 | Театр кукол «Туки-Луки» | 3+

Оранжевый Ёжик | 11.00 | Дом актёра | 3+

Открытие Московского Пасхального фестиваля | Прямая трансляция из Концертного зала им. П. И. Чайковского, Москва | 14.00 | Пермская краевая филармония | 6+

Пасха Христова | Концерт Уральского государственного камерного хора Пермской краевой филармонии | 18.00 | Пермская краевая филармония | 6+

Приключения Курочки Рябы | Интерактивный спектакль | 10.30, 12.30 | Детский центр «Кот Морковкин» | 1+

Принц-кролик | Музыкальная сказка | 12.00 | Музыкальный театр «Орфей». Дворец культуры им. А. Г. Солдатова | 4+

Путешествие Незнайки на машине времени | 12.00 | Планетарий | 6+

Саломея | 19.00 | Театр Романа Виктюка . Большой зал филармонии | 18+

Татарский эстрадный концерт. Рамиль Шарапов | 18.00 | Дворец молодёжи города Перми | 6+

Ханума | 18.00 | У Моста | 12+

Школа маленьких звездочётов | 17.00 | Планетарий | 5+

Кстати

9 апреля в Перми с программой «VivaFlamenco» выступит один из лучших мировых исполнителей фламенко — AdrianSanchezGonsalez (Гранада, Испания) — танцовщик, продолжающий традиции «puroflamenco». Это уникальный танцовщик, соединяющий в своём творчестве народное фламенко и новые веяния культуры фламенко.

«VivaFlamenco» | 19.00 | ДК имени Солдатова | 12+