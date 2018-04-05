О великом балетмейстере Мариусе Петипа расскажут в культурном центре «Вдохновение»

10 апреля в 18:30 в Малом зале Культурного центра «Вдохновение» в рамках лектория «Арт-энциклопедия» состоится лекция о жизни и творчестве Мариуса Петипа, посвященная 200-летию со дня рождения великого балетмейстера.

Француз по происхождению, Мариус Петипа работал преимущественно в России, где балет второй половины XIX века принято называть «веком Петипа» — время блистательных музыкально-хореографических образов и ярких экспериментов. Многие постановки сохранились в современном репертуаре как выдающиеся образцы хореографического наследия. Именно Петипа с его страстью к артистизму и эмоциям, искренней любовью к традиционному русскому балету удалось сочетать в своих постановках виртуозность исполнения, образность и актерскую игру. Россия стала для величайшего балетмейстера второй Родиной. Русский балет же именно благодаря Мариусу Петипа стали называть лучшим балетом в мире. «Вспоминая свою карьеру в России, я могу сказать, что то была наисчастливейшая пора моей жизни…», — так впоследствии писал Мариус Петипа в своих дневниках.

О жизни и творчестве Мариуса Петипа — француза, танцовщика, балетмейстера и педагога, посвятившего жизнь русскому балету, расскажет член МОО СП России, заслуженный поэт Московии Людмила Грачёва.

Лекция состоится в рамках культурно-просветительского лектория «Арт-энциклопедия». Это интеллектуальное пространство, ориентированное на молодёжную и взрослую аудиторию. Вход свободный.