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О великом балетмейстере Мариусе Петипа расскажут в культурном центре «Вдохновение»
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О великом балетмейстере Мариусе Петипа расскажут в культурном центре «Вдохновение» 

Ясенево 2 часа назад
Фото: Ясенево
10 апреля в 18:30 в Малом зале Культурного центра «Вдохновение» в рамках лектория «Арт-энциклопедия» состоится лекция о жизни и творчестве Мариуса Петипа, посвященная 200-летию со дня рождения великого балетмейстера.
Француз по происхождению, Мариус Петипа работал преимущественно в России, где балет второй половины XIX века принято называть «веком Петипа» — время блистательных музыкально-хореографических образов и ярких экспериментов. Многие постановки сохранились в современном репертуаре как выдающиеся образцы хореографического наследия. Именно Петипа с его страстью к артистизму и эмоциям, искренней любовью к традиционному русскому балету удалось сочетать в своих постановках виртуозность исполнения, образность и актерскую игру. Россия стала для величайшего балетмейстера второй Родиной. Русский балет же именно благодаря Мариусу Петипа стали называть лучшим балетом в мире. «Вспоминая свою карьеру в России, я могу сказать, что то была наисчастливейшая пора моей жизни…», — так впоследствии писал Мариус Петипа в своих дневниках.
О жизни и творчестве Мариуса Петипа — француза, танцовщика, балетмейстера и педагога, посвятившего жизнь русскому балету, расскажет член МОО СП России, заслуженный поэт Московии Людмила Грачёва.
Лекция состоится в рамках культурно-просветительского лектория «Арт-энциклопедия». Это интеллектуальное пространство, ориентированное на молодёжную и взрослую аудиторию. Вход свободный.
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