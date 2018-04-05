В апреле «Ведогонь-театр» порадует большим количество спектаклей для взрослых и детей

Апрель в зеленоградском «Ведогонь-театре» будет насыщен многочисленными спектаклями для взрослых и детей, экскурсиями по театру. А также продолжится показ внерепертуарных проектов «Ведогонь-театра».

Зеленоградцы и гости города смогут побывать на спектаклях «Урод» (6 апреля), «Женитьба Бальзаминова» (7 апреля), «Таланты и поклонники» (8 апреля), «Код/кот одиночества» (14 апреля), «Убийственный и неповторимый» (15 апреля), «Рождество в доме сеньора Купьелло» (20 апреля), «Аромат танго» (21 апреля), «Легкие люди», «Пришел мужчина к женщине» (оба — 22 апреля), «Хозяйка гостиницы» (27 апреля), «Белки-сосны-микросхемы» (28 апреля).

С детьми можно будет посетить сон в зимнюю ночь «Полнолуние в детской» (10 апреля), сказку-быль «Ваня Датский» (11 апреля), волшебную сказку «Аленький цветочек» (12 апреля), сказки кота Мурлыки (21 апреля), спектакль-мультфильм «Умная собачка Соня» (22 апреля), героическую сказку «Рикки — Тикки — Тави» (29 апреля).

11 и 12 апреля в 19.00 зеленоградцы получат возможность стать свидетелями сцен из романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Проект получил название «Какой уж тут Миколка!..». Режиссером выступает Дмитрия Лямочкин

Экскурсии по театру состоятся 17, 18, 24 и 25 апреля. В рамках проекта «Поговорим?!» 21 апреля можно будет встретиться с актером и режиссером Дмитрием Лямочкиным, а завершать театральный месяц 29 апреля будет проект «Кабаре Антоши Чехонте». В гости в «Ведогонь-театр» 13 апреля приедет театральный центр «РуссАрт», который представит лирическую комедию «Пришла фантазия жениться».

Заказ билетов по телефону 8 (499) 740-93-50 ежедневно с 11.00 до 20.00, перерыв с 14.30 до 15.00. В дни проведения утренних спектаклей касса работает с 10.00, в дни проведения вечерних спектаклей касса работает до 21.00. Онлайн-бронирование и продажа билетов на сайте театра. Подробности — в разделе «Афиша». Адрес: Зеленоград, улица Юности, д. 6.

Также для зрителей доступны абонементы на тематические спектакли.