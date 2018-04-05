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Гала-концерт Международного фестиваля-конкурса пройдет в Черемушках
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Гала-концерт Международного фестиваля-конкурса пройдет в Черемушках 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
Сегодня центр культуры и искусства «Меридиан» встречает юных участников, друзей и гостей Международного многожанрового фестиваля-конкурса «Московские сезоны. Балет». Гала-концерт начнется в большом зале центра в 19:00.
«Российская и советская школа балета, так же, как спорт и космонавтика, всегда были визитной карточкой и предметом гордости нашей страны. Продолжая славные традиции, Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Московские сезоны. Балет» ставит перед собой важную задачу — дать возможность детским балетным коллективам показать свои таланты, а искусство балета сделать более доступным для российского зрителя», — передают организаторы.
В программу концерта войдут церемония награждения победителей и призеров, а также их выступление перед зрителями. Для входа на мероприятие необходимо зарегистрироваться и распечатать бесплатный билет.
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