Гала-концерт Международного фестиваля-конкурса пройдет в Черемушках

Сегодня центр культуры и искусства «Меридиан» встречает юных участников, друзей и гостей Международного многожанрового фестиваля-конкурса «Московские сезоны. Балет». Гала-концерт начнется в большом зале центра в 19:00.

«Российская и советская школа балета, так же, как спорт и космонавтика, всегда были визитной карточкой и предметом гордости нашей страны. Продолжая славные традиции, Международный многожанровый фестиваль-конкурс «Московские сезоны. Балет» ставит перед собой важную задачу — дать возможность детским балетным коллективам показать свои таланты, а искусство балета сделать более доступным для российского зрителя», — передают организаторы.

В программу концерта войдут церемония награждения победителей и призеров, а также их выступление перед зрителями. Для входа на мероприятие необходимо зарегистрироваться и распечатать бесплатный билет.