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В Барселоне поставят оперу «Демон» в память о Хворостовском
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В Барселоне поставят оперу «Демон» в память о Хворостовском 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Pixabay
Худрук московского театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман ставит оперу Антона Рубинштейна «Демон» в театре «Лисео» в Барселоне, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Геликон-оперы».
"У меня был близкий друг — Дмитрий Хворостовский, выдающийся баритон. В этом году мы потеряли его. Но у него была мечта сыграть роль Демона, и мы сделали с ним полуконцертную версию «Демона» в Москве", — пояснил Бертман. «Я поделился этой идеей с Кристиной Шепельман, худруком театре „Лисео“, моим давним другом и она очень заинтересовалась этим проектом. Конечно, мы вместе мечтали об этом спектакле, ждали момент, когда сможем представить „Демона“ с Дмитрием Хворостовским в главной роли. Но его уход разрушил многие планы. Мы ставим этот спектакль в память о нем», — продолжил режиссер.
Премьера совместного проекта Большого театра «Лисео», «Геликон-оперы», Государственного театра Нюрнберга и Национальной оперы Бардо состоится 23 апреля. Партию Демона поет латвийский солист Эгилс Силиньш, в роли Ангела выступит украинский контратенор Юрий Миненко.
Премьерная серия спектаклей «Демон» продлится на сцене театра «Лисео» до 11 мая 2018 года.
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