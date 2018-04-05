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В Барселоне в память о Хворостовском поставят оперу «Демон»
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В Барселоне в память о Хворостовском поставят оперу «Демон» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Художественный руководитель московского театра «Геликон-опера», известный оперный режиссер Дмитрий Бертман приступил к постановке оперы Антона Рубинштейна «Демон» в театре «Лисео» в Барселоне, премьера намечена на 23 апреля, сообщили в пресс-службе «Геликон-оперы».
Постановка оперы «Демон» — это совместный проект Большого театра «Лисео», «Геликон-оперы», Государственного театра Нюрнберга и Национальной оперы Бардо.
"У меня был близкий друг — Дмитрий Хворостовский, выдающийся баритон. В этом году мы потеряли его. Но у него была мечта сыграть роль Демона, и мы сделали с ним полуконцертную версию «Демона» в Москве", — сказал Бертман.
По его словам, затем были планы поставить эту оперу в Европе.
"Я поделился этой идеей с Кристиной Шепельман, худруком театре «Лисео», моим давним другом и она очень заинтересовалась этим проектом. Конечно, мы вместе мечтали об этом спектакле, ждали момент, когда сможем представить «Демона» с Дмитрием Хворостовским в главной роли. Но его уход разрушил многие планы. Мы ставим этот спектакль в память о нем", — сказал Бертман.
В создании участвует интернациональная команда. Партитуру Рубинштейна озвучит Михаил Татарников — музыкальный руководитель Михайловского театра. За сценографию и костюмы отвечает известный австрийский художник Хартмут Шогхофер, который давно сотрудничает с Дмитрием Бертманом. В числе спектаклей, созданных этим творческим тандемом — "Евгений Онегин", «Пиковая дама», «Андре Шенье» в Королевской опере Швеции, «Похождение повесы» в Финской национальной опере «Прекрасная Елена» и «Запрет на любовь» в «Геликон-опере».
Американец Томас Хазе, который тоже не впервые работает с Бертманом, — знаменитый мастер, известный своими работами в оперных домах Европы и Америки, создаст световую партитуру. Над пластическим рисунком и сценическими движениями артистов работает главный хореограф «Геликона» Эдвальд Смирнов.
В спектакле заняты исполнители мирового уровня: Александр Цымбалюк, Асмик Григорян, Игорь Морозов, Лариса Костюк. Партию Демона поет Эгилс Силиньш, в роли Ангела выступит известный контратенор Юрий Миненко.
Премьерная серия спектаклей «Демон» пройдет на сцене театра «Лисео» с 23 апреля по 11 мая 2018 года.
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