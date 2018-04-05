Ещё
Блогер Владимир Лешуков: Виват, Васильева!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Блогер Владимир Лешуков: Виват, Васильева! 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Эту артистку просто обожаю.
Ее партнерами в театре и кино были Андрей Миронов, Владимир Высоцкий, Валентин Гафт, Александр Калягин, Владимир Зельдин, Михаил Державин. Именно она в известной картине Анатолия Эйрамджана, где блистала наравне с Ириной Муравьевой, произнесла фразу «Я — самая обаятельная и привлекательная».
Грандиозная актриса. В 71 год носится по сцене как девочка, садится на шпагат, выкладывается стопроцентно, играет огромное количество спектаклей каждый месяц, летает по всей стране и по всему миру. А в общении — очень простая, обаятельная, но харизма и характерность при ней — всегда. О ком речь?
Правильно, я говорю про Татьяну Григорьевну Васильеву. Обязательно ходите на спектакли с Васильевой, всегда, при первой возможности. Благо, Татьяна Григорьевна практически каждый год бывает в Саратове. Часто — не по одному разу.
Видел ее в антрепризных спектаклях «Голая правда», «Будьте здоровы, живите богато!» (сейчас идет под названием «Палата бизнес-класса»), «Он в Аргентине» и «День сюрпризов». Последняя постановка, пожалуй, лучше всего показывает мощь актрисы. Она шикарно отыгрывает на сцене трех абсолютно разных героинь и перевоплощается из одного образа в другой за считанные минуты. А в конце становится собой реальной.
Виват, Васильева!
Новости Саратова: последние новости
Обрушился театр в Саратове Марат Башаров вспотел на саратовской сцене Блогер Вера Афанасьева: «Почему я чувствую себя таким одиноким?»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал4
МакSим показала отношения с бывшим мужем3
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
5 советских фильмов с великолепной Элиной Быстрицкой3
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение