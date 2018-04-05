Блогер Владимир Лешуков: Виват, Васильева!

Эту артистку просто обожаю.

Грандиозная актриса. В 71 год носится по сцене как девочка, садится на шпагат, выкладывается стопроцентно, играет огромное количество спектаклей каждый месяц, летает по всей стране и по всему миру. А в общении — очень простая, обаятельная, но харизма и характерность при ней — всегда. О ком речь?

Правильно, я говорю про Татьяну Григорьевну Васильеву . Обязательно ходите на спектакли с Васильевой, всегда, при первой возможности. Благо, Татьяна Григорьевна практически каждый год бывает в Саратове. Часто — не по одному разу.

Видел ее в антрепризных спектаклях «Голая правда», «Будьте здоровы, живите богато!» (сейчас идет под названием «Палата бизнес-класса»), «Он в Аргентине» и «День сюрпризов». Последняя постановка, пожалуй, лучше всего показывает мощь актрисы. Она шикарно отыгрывает на сцене трех абсолютно разных героинь и перевоплощается из одного образа в другой за считанные минуты. А в конце становится собой реальной.

Виват, Васильева!