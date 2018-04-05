Медведев назвал кончину худрука Театра.doc Угарова большой потерей для российской культуры

МОСКВА, 5 апреля. / ТАСС /. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной художественного руководителя и основателя Театра.doc Михаила Угарова , ушедшего из жизни в ночь на 2 апреля в возрасте 62 лет. Соболезнования опубликованы в четверг на сайте провительства.

"Когда уходит такой незаурядный человек, полный сил и энергии, горе чувствуешь особенно остро. Это большая потеря для родных, близких, российской культуры и всех нас", — говорится в телеграмме.

Талант Угарова был многогранным, отметил премьер. «Он был и замечательным актером, и режиссером, и сценаристом, и драматургом. А главное — смелым экспериментатором, создавшим уникальный документальный театр, фактически перевернувший наше представление о драматическом искусстве», — подчеркнул Медведев.

По словам премьера, Угаров воспитал множество талантливых драматургов и документалистов, передал им большую любовь к театру и кинематографу, помог найти свой путь в профессии.

Помимо Театра.doc, Угаров руководил Партнерской лабораторией драматургии и режиссуры в Ясной Поляне, а также являлся одним из создателей фестиваля «Новая драма» (ныне — «Новая пьеса») и фестиваля молодой драматургии «Любимовка». В Театре.doc Угаров поставил спектакли «Война молдаван за картонную коробку» Александра Родионова (совместно с Русланом Маликовым ), «Сентябрь.doc» Елены Греминой, «Синий слесарь» Михаила Дурненкова и другие.

Похороны Угарова состоятся в четверг на Троекуровском кладбище.