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Медведев назвал кончину худрука Театра.doc Угарова большой потерей для российской культуры
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Медведев назвал кончину худрука Театра.doc Угарова большой потерей для российской культуры 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной художественного руководителя и основателя Театра.doc Михаила Угарова, ушедшего из жизни в ночь на 2 апреля в возрасте 62 лет. Соболезнования опубликованы в четверг на сайте провительства.
"Когда уходит такой незаурядный человек, полный сил и энергии, горе чувствуешь особенно остро. Это большая потеря для родных, близких, российской культуры и всех нас", — говорится в телеграмме.
Талант Угарова был многогранным, отметил премьер. «Он был и замечательным актером, и режиссером, и сценаристом, и драматургом. А главное — смелым экспериментатором, создавшим уникальный документальный театр, фактически перевернувший наше представление о драматическом искусстве», — подчеркнул Медведев.
По словам премьера, Угаров воспитал множество талантливых драматургов и документалистов, передал им большую любовь к театру и кинематографу, помог найти свой путь в профессии.
Помимо Театра.doc, Угаров руководил Партнерской лабораторией драматургии и режиссуры в Ясной Поляне, а также являлся одним из создателей фестиваля «Новая драма» (ныне — «Новая пьеса») и фестиваля молодой драматургии «Любимовка». В Театре.doc Угаров поставил спектакли «Война молдаван за картонную коробку» Александра Родионова (совместно с Русланом Маликовым), «Сентябрь.doc» Елены Греминой, «Синий слесарь» Михаила Дурненкова и другие.
Похороны Угарова состоятся в четверг на Троекуровском кладбище.
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