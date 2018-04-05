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Медведев назвал уход из жизни Угарова большой потерей для российской культуры
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Медведев назвал уход из жизни Угарова большой потерей для российской культуры 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на сайте правительства выразил соболезнования в связи с кончиной театрального режиссера и худрука московского Театра.doc Михаила Угарова.
"Не стало Михаила Юрьевича Угарова — художественного руководителя «Театра.doc». Когда уходит такой незаурядный человек, полный сил и энергии, горе чувствуешь особенно остро. Это большая потеря для родных, близких, российской культуры и всех нас", — констатирует Медведев. Премьер отметил педагогические и драматургические таланты Угарова и подчеркнул, что скончавшийся был «смелым экспериментатором, создавшим уникальный документальный театр, фактически перевернувший наше представление о драматическом искусстве».
Михаил Угаров ушел из жизни 1 апреля 2018 года. Ранее сообщалось, что поклонники таланта режиссера за сутки собрали деньги на его похороны на Троекуровском кладбище.
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