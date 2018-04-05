В Театральном центре «Свободный 24» в пятницу и субботу пройдут бесплатные спектакли

Два спектакля и одну лекцию предлагает новогиреевцам Театральный центр «Свободный 24», расположенный в библиотеке № 96 района Новогиреево.

Моноспектакль «Весной вернусь» в исполнении актрисы Елены Капраловой состоится в пятницу, 6 апреля, в 20.00. Спектакль театра «Опыты драматических изучений» поставлен по воспоминаниям Надежды Тэффи и неизменно пользуется симпатией зрителей. В 2014 году спектакль получил спецприз IV театрального фестиваля «Московская обочина» в номинации «За лучшую сценическую интерпретацию литературного материала».

Необходима предварительная регистрация на Timepad: https://svobodniy24.timepad.ru/event/688448/

В субботу, 7 апреля, в Театральном центре состоятся сразу два бесплатных мероприятия. Лекция о смычковых интсрументах из цикла «Музыкальные инструменты: симфонический оркестр» пройдет здесь в 15.00. На лекции гости узнают, какую роль смычковые играют в симфонических оркестрах, как устроены эти инструменты, что собой представляли их предшественники.

Предварительная регистрация на Timepad: https://svobodniy24.timepad.ru/event/689173/

Спектакль «Восточная повесть» по поэме Михаила Лермонтова «Демон» — также постановка театра «Опыты драматических изучений». Одна из привлекательных особенностей спектакля — очень красивая этническая музыка, создающая неповторимую атмосферу Кавказа. Начало — в 19.00 часов.

Предварительная регистрация на Timepad: https://svobodniy24.timepad.ru/event/688454/

Фото предоставлено библиотекой № 96.

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В Театральном центре «Свободный 24» в пятницу и субботу пройдут бесплатные спектакли