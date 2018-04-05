В Приволжье прошел межмуниципальный фестиваль «ТеатроБум»

Театральный фестиваль в Приволжье проходит уже в шестой раз, но только второй год подряд туда съезжаются учебные и любительские театры со всей Самарской области.

Фестиваль шесть лет назад начинался как районный. Преподаватели и ученики школы искусств, в которой на театральном отделении занимаются около 60 детей, а также много лет работает Народный (любительский) театр «Муравейник», поняли, что вариться в собственном соку уже не хочется, да и не получается, и решили провести фестиваль премьерных спектаклей. На первых порах в нем принимали участие театральные студии из соседних сел.

Но в 2018 г., отмечая 25-летие «Муравейника», они рискнули выйти за рамки района и собрать гостей. Фестиваль прошел удачно, оставив радостное послевкусие. Тогда, по случаю юбилея, артистам вручали медаль с надписью «Народный артист Приволжья».

Шутки шутками, но артисты действительно горячо любимы народом. А само Приволжье сегодня кажется местом культурного притяжения. Летом на территории усадьбы Самариных проходит фестиваль театрализованных и обрядовых действий «Злат венец», также выросший из районного в межрегиональный. Время от времени в Приволжье открываются выставки художников, изображающих свой родной край, а еще фестиваль «Приволжские зори», и вот «ТеатроБум», как показалось, набирающий силу. В 2018 г. спектакли участников проходили на трех площадках: в Школе искусств, в Доме детского творчества и в Молодежном пансионате.

Приволжье — единственное село в Самарской области, где работает два любительских театра. Это коллективы, в которых играют люди самых разных профессий. Марина Адиякова, приехавшая в Приволжье в начале 80-х после окончания Самарского института культуры, создатель одного из них — «Муравейника».

"Действительно, муравейник, — говорит она, — только на театральном отделении в школе искусств учатся больше 60 ребят. Все они играют в учебном театре, плюс взрослый коллектив".

Приволжская школа искусств располагается, даже по городским меркам, в шикарном здании. «А когда мы приехали в Приволжье, школа (тогда просто музыкальная) занимала две комнаты при общеобразовательной», — продолжает Марина. 35 учеников и трое преподавателей — в их числе супруги Адияковы. Постепенно музыкальная школа прирастала учениками, в ней появились: оркестр народных инструментов, академический хор, инструментальные ансамбли. Сегодня уже в новом здании (кстати, бывший райком КПСС ) обучаются более 200 учеников, работает музыкальное отделение, хореографическое, театральное, вокально-хоровое, эстетическое. После окончания ученики не разлетаются, многие, окончив вуз, возвращаются в родное село, таким образом образуются новые династии преподавателей и, конечно, актеров театра «Муравейник».

Что важно, театр поддерживает администрация, и сам факт того, что фестиваль открывал глава района Николай Богомолов , говорит о том, что для Приволжья театральный фестиваль — важное культурное событие.

В 2018 г. фестиваль начался со спектакля «Прости нас, Чучело» по повести Железнякова. По сути ребята играли своих же сверстников. Первые ростки любви, первое предательство, подростковая жестокость и первое раскаяние — в финале. Кажется, и сами дети, и сидевшие в зале взрослые едва могли скрыть слезы. Главную роль исполнила Елена Накрайникова, в которой уже проглядывается талант не только героини, но, как выяснилось, и яркой характерной актрисы.

В следующем спектакле она уже вышла в роли Шляпника. Учебный театр показал в этот день также «Алису в стране чудес» в постановке Анны Агапчевой и Алены Титаренко. «Спектакль-сновидение», так определили жанр режиссеры-постановщики, начинался с пролога. В игровой форме зрителю рассказали об авторе Льюисе Кэрролле и о том, как воспринимать необычную сказку — как ребус, череду загадок и головоломок, как сновидение, в котором возможно все. В итоге, несмотря на яркость и изобретательность постановки, жюри в первую очередь отметило оригинальную инсценировку.

Спектакль «Путешествие в Изумрудный город» привезла в Приволжье детская школа искусств «Гармония» из Чапаевска. Несколько наивное, совсем детское представление, в котором декорации по ходу действия выносит «монтер дядя Саша» и актеры делают вид, что этого не замечают. Но при этом совершенно очаровала зрителей и жюри исполнительница крошечной роли Тотошки — Анфиса Теребилкина, настолько органично и естественно существующая на сцене, что несколько раз ее простые реплики вызывали радостную реакцию зрителей.